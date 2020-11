Le gouvernement, sur demande des syndicats des routiers, autorisent la réouverture de certains relais routiers en France malgré le confinement. Dans la Vienne, la préfecture autorise quatre établissements à rouvrir. Dans les Deux-Sèvres, six restaurants sont rouverts.

Une dizaine de relais routiers autorisés à rouvrir dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Les routiers peuvent de nouveau profiter de centres et relais routiers. Les préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres ont toutes les deux publié des arrêtés ce samedi 07 novembre pour confirmer les réouvertures de certains centres et relais routiers. Une décision prise par le gouvernement à la demande des syndicats de la profession. Ce sont au total 250 restaurants qui sont autorisés à rouvrir en France.

Les relais sont autorisés à ouvrir de 18 heures à 10 heures, uniquement pour les conducteurs routiers, sur présentation de leur carte professionnelle, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur dans la restauration d'entreprise avec notamment le service à table.

Dans la Vienne cela concerne quatre établissements :

L’aire d’autoroute Avia de Châtellerault Usseau

Le "Relais des Minières", sur la RN 10 à Payré (Valence-en-Poitou)

"Les Routiers" , au Champ du Chail, sur la RN 10 à Vivonne

Le "Top du Roulier", 38 rue des Entrepreneurs à Poitiers

Dans les Deux-Sèvres six établissements rouvrent :