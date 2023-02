Une dizaine de salariés passent la nuit à Castorama Lampertheim pour demander une augmentation des salaires

"Je gagne 1400 euros par mois et je suis un salarié bien payé" ironise Xavier Gaspard, délégué CGT Castorama Lampertheim. Avec une dizaine de collègues, il s'apprête à passer cette nuit du mardi 21 au mercredi 22 février dans le magasin. "Nous ne pouvons pas faire grève alors nous avons décidé de camper", explique le délégué CGT.

"Certains collègues ne mangent qu'un repas par jour"

Les employés de Castorama demandent la réouverture des NAO, les négociations annuelles obligatoires, pendant lesquelles les salaires peuvent être revalorisés. "Nous avons été augmenté de 50 euros brut", lance, dépité, Xavier Gaspard. La plupart des employés gagnent environ 1300 euros. "Qui peut vivre avec ce salaire aujourd'hui ? Avec l'augmentation des prix de l'énergie, des matières premières et l'inflation sur les produits alimentaires, certains de mes collègues ne mangent plus qu'un repas par jour." Dans son cas, le délégué CGT dépense environ 100 euros par semaine pour un plein d'essence. "On meurt, clairement", affirme-t-il sans détour.

Dans un mail que Castorama a fait parvenir à France Bleu Alsace mercredi matin, la direction "condamne fermement toute action illégale, telle que l’occupation d’un magasin pendant la nuit, en raison des risques que cet acte fait peser sur la sécurité des personnes et des biens (...) L’occupation nocturne d’un magasin n’est ni un moyen ni un lieu de dialogue social."

L'enseigne explique que dans le cadre des NAO qui se sont clôturés en décembre, les salariés bénéficient d'une revalorisation de la grille salariale "qui permettra une évolution de +7,3% entre mars 2022 et mars 2023, une augmentation générale minimum de 70€ appliquée en août 2022 et mars 2023 ainsi que des augmentations individuelles applicables en mai 2023".

Les salariés de Castorama demandent une revalorisation de 200 euros net sur chaque salaire. "Castorama fait partie du groupe européen leader en bricolage" argue Xavier Gaspard, "l'entreprise peut investir dans ses salariés." En attendant la réouverture des NAO, Xavier Gaspard et ses collègues passeront la nuit sur des chaises de jardin.