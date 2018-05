Montpellier, France

En apparence c'est un simple camping-car. A l'intérieur une salle de bain aménagée occupe la majeure partie de l'espace disponible. Pour les bénévoles de l'association La Bulle douche nomade, c'est une "bulle". Un cocon, un espace de pause, où les personnes sans-abris peuvent respirer et surtout se laver, qui n'est encore qu'un projet.

L'hygiène, un "droit fondamental"

"Quand on prend soin de soi, quand on prend une douche, on accorde de l'importance à soi-même, explique, enthousiaste Sara Le Goff, membre de La Bulle douche nomade. En proposant ce service, on prend la peine d'aller vers elles, les personnes se sentent considérées. On leur accorde du temps, on leur accorde de l''importance et ça leur permet de retrouver de la dignité."

A bord de la future "douche mobile", une cloison spéciale doit être installée pour constituer un lieu aussi proche que possible d'une salle de bain. "On _cherche à ce que les gens se sentent comme à la maison_, qu'ils ressentent qu'ils peuvent prendre leur temps, se poser et respirer", détaille Sara Le Goff.

L'aménagement du camping car s'inspire d'initiatives similaires en France - La Bulle douche nomade

Si la douche est un objectif en soi, les bénévoles à bord du car seront également présents pour aider et conseiller les personnes qui le souhaitent à entreprendre des démarches, ou juste pour partager un café et une discussion.

"L'idée c'est aussi de créer du lien, que les personnes puissent se mettre un peu à l'abri. Si elles viennent mais ne prennent pas de douche à la fin, on n'aura pas l'impression de ne pas avoir rempli notre mission", s'amuse Noémie Ollier, une autre membre de l'association

A la rencontre des usagers

Des dispositifs similaires existent dans plusieurs villes de France, notamment Toulouse, Nantes ou Paris. Se rendre directement auprès des populations permet de toucher des publics qui ne fréquentent plus les structures d'aide et d'accueil traditionnelles.

Noémie Ollier, l'une des bénévoles, a longtemps travaillé avec des personnes sans-abri, elle souhaitait toucher les "oubliés". "Il y a des gens pour qui c'est très difficile d'aller vers les structures classiques parce que c'est trop stigmatisant d'être perçu comme SDF, ça demande de se faire connaître, détaille la jeune femme. Il y a des personnes qui ne veulent pas être vues, notamment des femmes -pour qui c'est dangereux d'être à la rue- ou des personnes qui ont un emploi. Elles ont besoin de se doucher mais ne veulent pas aller aux douches collectives."

Les quatre membres de l'association ont besoin d'argent pour que la "douche mobile" puisse voir le jour. Une campagne de crowdfunding a été lancé il y a quelques semaines.

Les premières maraudes devraient avoir lieu à la fin de l'année 2018.