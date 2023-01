Une doudoune avec de la laine des brebis basques et béarnaises

Elle s'appelle "Barcus", du nom du village le plus à l'est du Pays Basque, à la frontière avec le Béarn. C'est le nom de la doudoune créée par Muriel Morot et son entreprise Traille. Elle n'a pourtant rien à voir avec le monde de la monde. Muriel Morot est parti d'un constat : la laine de mouton du Pays Basque et du Béarn n'est pas valorisée, on la brûle même parfois pour s'en débarrasser. Elle étudie donc la possibilité de s'en servir comme isolant dans les matériaux de construction.

C'est une grande entreprise qui l'a fait changer d'univers : en mettant en place la sobriété énergétique, elle cherchait à offrir un vêtement chaud à ses salariés, mais tant qu'à rester cohérente, un vêtement 100% made in France. Elle a demandé à l'entreprise Traille de créer donc une doudoune sans manches à partir de la laine locale. De la laine de mouton élevé sur place, mais de race Lacaune, pas de la manech, ni de la basco béarnaise, les races locales, "parce que la laine est beaucoup trop épaisse et transpercerait les tissus extérieurs" précise Muriel Morot.

La doudoune est mise en pré-vente sur une plate-forme Internet et sera distribuée à la mi-février. Pour Muriel Morot, cela restera une initiative isolée, elle poursuit ses recherches qui s'orientent plus vers le matériau isolant pour renforcer la performance énergétique des bâtiments.