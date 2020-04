Une école rennaise reçoit des ordinateurs après un appel sur France Bleu

Le 30 mars dernier France Bleu Armorique, France Bleu Breizh Izel et France Inter ont diffusé l'appel à l'aide de la directrice de l'école Eugène Guillevic à Rennes (Ille-et-Vilaine). Mireille Buffière cherchait alors des ordinateurs pour ses élèves contraints de faire leurs devoirs à la maison à cause de la crise liée au Covid-19. "Nous avons une réunion de crise tous les matin à 8h30, et lors de cette réunion, notre directeur de la qualité nous a dit qu'il avait entendu cet appel à la radio", raconte Nicolas Sériès, président de Zeiss France.

La solidarité s'organise

L'entreprise Zeiss, basée à Fourgères regarde alors dans ses réserves. "Nous avons régulièrement un roulement de PC pour être a jour avec les logiciels. On a fait un recensement et le service informatique a fait une mise à jour du matériel en 24 heures pour pouvoir les livrer à la directrice", souligne le dirigeant de la société allemande.

L'entreprise décide alors de donner une vingtaine d'ordinateurs à l'établissement situé dans un quartier populaire de Rennes. La directrice n'en croit pas ses yeux : "Après cet appel sur la radio, je me suis dit que ça passait ou pas, mais c'est vrai que ce résultat et inespéré et qu'il fait vraiment du bien au moral", raconte, soulagée, la directrice.

La Fondation Orange va également prêter 15 ordinateurs

Ce vendredi 3 avril, Mireille Buffière a fait une distribution aux familles dans la cours de l'école. _"On a accueilli les parents quart d'heure après quart d'heure pour limiter les risques. Une convention a été signée avec la famille pour organiser le prêt et laisser des informations pour utiliser facilement les outils à la maison,"_explique la directrice de l'école du Blosne. Il s'agit d'un prêt de l'établissement scolaire le temps de la crise sanitaire.

"Pour les parents, c'est un soulagement. Ces familles étaient obligées de travailler avec les téléphones portables, sur un petit écran. Ce n'est vraiment pas simple." Autre bonne nouvelle, la fondation Orange Solidarité a fait un prêt de 15 ordinateurs a cette même école après la diffusion du reportage. L'occasion aussi de partager les dons avec d'autres écoles du quartier dans le besoin.