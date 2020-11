Une école supérieure de l'immobilier ouvre à Dijon

La FNAIM développe depuis plus de 30 ans des actions de formation sur l’ensemble du territoire, et pour s'ouvrir à un plus vaste public, elle a créé « l’Ecole Supérieure de l’Immobilier Business Executive » pour former et professionnaliser les collaborateurs et les futurs collaborateurs, salariés ou non-salariés, des professionnels de l’immobilier, de l’employé au manager.

Pourquoi cette nouvelle antenne de l'Ecole Supérieure de l'Immobilier à Dijon ?

Afin de proposer cette offre de formation dans les départements de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, la FNAIM a souhaité s’appuyer sur la CCI Formation pour déployer une antenne de l’Ecole Supérieure de l’Immobilier à Dijon et proposer une offre de formation auprès des professionnels de l'immobilier, adhérents et non adhérents à la FNAIM, ainsi qu’à des publics en reconversion professionnelle.

La CCI Côte-d’Or Dijon Métropole, représentée par son président Xavier Mirepoix, et la FNAIM, représentée par son président national Jean-Marc Torrollion, ont signé ce lundi 16 novembre 2020 une convention de partenariat pour une période de 3 ans renouvelable.

• Au centre : Xavier MIREPOIX, président de la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole • A droite (cravate) : Jean-Marc TORROLLION – Président national FNAIM • A gauche : Luc MILLET – Président FNAIM Bourgogne Franche-Comté - FNAIM

Une nouvelle promotion dès ce mois de décembre

D’ores et déjà, 28 stagiaires demandeurs d’emploi ont été formés et ont validé un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de négociateur immobilier tout en intégrant avec succès des agences immobilières du territoire.

Suite à ce premier succès et pour répondre à la demande de la profession qui plébiscite ce cursus très opérationnel, une nouvelle promotion s’ouvrira en décembre prochain pour former 14 futurs négociateurs immobiliers, avec le soutien de Pôle Emploi et de l’OPCO des entreprises de proximité de la Région Bourgogne Franche-Comté.