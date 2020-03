Une école vétérinaire à Limoges : qu'en pense la profession en Limousin ?

Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, souhaite créer une école vétérinaire à Limoges ou à Boisseuil d'ici 4 à 5 ans, a t-il annoncé au salon de l'agriculture à Paris, la semaine dernière. « Nous avons un vrai problème aujourd’hui devant le manque de vétérinaires pour les animaux de ferme. J’en ai informé le ministère de l’agriculture. Je souhaite que cette école soit installée à Limoges ou au Pôle de Lanaud (à Boisseuil) pour qu’elle soit en adéquation avec le monde rural. »

Avec quatre écoles vétérinaires en France, les places sont limitées. Alors créer une école à Limoges n'est pas une mauvaise idée selon Richard Fougeras, vétérinaire à Oradour-sur-Glane : « Ça peut être une solution. Il y aura plus de chance que des vétérinaires veuillent exercer en milieu rural si l'on augmente le nombre de places dans les écoles, sachant qu'en sortant des écoles il y a 20% des étudiants qui n'exerceront jamais ce métier.» Difficile aussi de retenir les jeunes diplômés. Selon les occasions professionnelles, la majorité font le tour de France pour se former sur différentes clientèles.

Vétérinaire en milieu rural, un métier non viable économiquement

Moins optimiste que son confrère, Matthieu Mourou, Président de l'ordre régionale des vétérinaires, ne voit pas ce que créer une école vétérinaire à Limoges changerait pour pallier le manque de vétérinaires ruraux. Il s'agit d'abord, d'un manque d'attractivité du territoire :

« L'activité canine est plus attractive que l'activité rurale. Comme il y a peu de vétérinaires en rural, nous sommes amenés à faire de longs trajets en voiture, ce qui n'est pas rentable. On ne peut plus faire que du rural, ce n'est pas viable économiquement ».

Début janvier, le gouvernement a annoncé qu'à la rentrée 2021, les élèves de classe terminale qui souhaitent devenir vétérinaires pourront s'inscrire sur Parcoursup dans les écoles nationales vétérinaires.