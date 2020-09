Une édition 2020 mitigée pour la Foire internationale de Caen

"Il y a moins d'exposants et moins de monde mais on reste dans l'ambiance de la foire quand même, et l'expo sur Cuba vaut le coup", "c'est très triste cette année, je préfère quand il y a plus de monde" ou encore "moi au moins je fais mes achats tranquillement, c'est agréable". Les visiteurs croisés ce dimanche dans les allées de la foire de Caen ont des avis très partagés sur cette édition 2020.

Et c'est la même chose du côté des exposants. Ils sont d'ailleurs beaucoup moins nombreux dans la célèbre "Rue du bagout".

Kévin Radigue fait bonne figue devant les clients, mais il est déçu. "Cette année, ce n'est pas terrible du tout. Mais dans toutes les foires en général", constate ce vendeur d'ustensiles de cuisson, qui ajoute cependant : "heureusement que la foire de Caen a été maintenue. Nous, petits commerçants, on a besoin de travailler, on ne veut pas rester chez nous."

Les allées sont parfois très clairsemées ce dimanche 27 septembre. © Radio France - Léa Dubost

Nordine Bachi, lui, a le sourire. Ce dirigeant d'une société spécialisée dans l'isolation est soulagé. "On avait beaucoup d’appréhension, mais au final, quand on regarde les contacts qu'on a pris, les résultats qu'on a eu grâce à cet événement, pour nous c'est que du positif ! Ils ont bien fait de maintenir la foire, et on ne regrette pas d'être venus."

Pour le moment, les chiffres de la fréquentation ne sont pas encore connus, même si tout le monde s'accorde pour dire que cette année a été marquée par une large baisse du nombre de visiteurs.

L'exposition 2020 sur Cuba a été très appréciée par les visiteurs. © Radio France - Léa Dubost

"Le contexte a continué à se tendre tout au long de la foire. Mais elle s'est tenue dans d'excellentes conditions. Effectivement, ce n'est pas une foire habituelle en terme de fréquentation, mais c'est une foire de la relance, qui a permis de donner à beaucoup d'exposants des perspectives pour l'avenir. Et côté visiteurs, ils ont apprécié l'exposition sur Cuba qui leur a permis de s'évader", commente Paul Séchaud, directeur général de Caen Evenement, qui se veut positif pour l'avenir de la foire.