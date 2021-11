"Une très bonne année" : La foire Saint-Romain s'achève à Rouen après un mois de festivités

La Foire Saint-Romain s'est achevée ce dimanche au terme d'un mois de festivités et de sensations fortes. Après une année blanche à cause du coronavirus et une édition 2019 perturbée par l'incendie de Lubrizol, la deuxième plus grande fête foraine de France a repris des couleurs. De l'avis des forains comme des visiteurs, cette édition 2021 a été un succès.

Comme une renaissance après deux années noires, le public Rouennais a retrouvé la Foire Saint-Romain avec beaucoup de bonheur. A l'image de Yohan qui est venu avec son fils : "C'est toujours un rendez-vous sympa pour les enfants et c'est un moment de partage familial donc on est très contents d'avoir retrouvé cette fête cette année".

Les gens nous ont remerciés d'être là

Nous ne disposons pas encore de chiffres de fréquentation mais à la vue des sourires qui s'affichent sur les visages des professionnels, il est certain que les visiteurs ont été nombreux, et ce malgré l'instauration du pass sanitaire aux entrées de la Foire. "On a eu très peur au début quand la municipalité et la préfecture nous ont prévenu que le pass sanitaire serait de rigueur" admet Karl Morel, membre du comité d’animation de la foire. "Mais finalement on a réussi à vivre avec cette contrainte. Les gens l'ont compris. Et nous, nous avons compris qu'il fallait continuer de travailler dans ce sens."

Propriétaire du "Royal Croustillons", Armelle Paris se dit "très satisfaite". "C'est une bonne édition de la Foire Saint-Romain surtout après les deux dernières années où on a énormément souffert." Les manèges aussi ont fait le plein de courageux en quête de sensations fortes. Mais ce que retient surtout Iris, gérante d'une attraction, ce sont les belles retrouvailles avec le public. "Les gens nous ont remerciés d'être là. Cela nous fait plaisir. On aime notre métier et cette marque de soutien c'est génial."