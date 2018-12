Une effigie d'Emmanuel Macron décapitée à Angoulême : Edouard Philippe réclame des poursuites

Angoulême, France

Un quart-d'heure de procès populaire pour un pantin représentant Emmanuel Macron, suivi par un verdict de peine de mort et une décapitation. C'est la mise en scène macabre imaginée vendredi soir par des gilets jaunes à Angoulême. Suivie par la presse locale, et relayée sur les réseaux sociaux, cette manifestation autorisée dans le parc de Bourgines a suscité l'émotion au sein du gouvernement. Sur Twitter dimanche matin, Edouard Philippe dénonce ce "simulacre de décapitation du chef de l'Etat" parmi d'autres excès des gilets jaunes. Le premier ministre réclame une "condamnation unanime" ainsi que des "sanctions pénales".

Un simulacre de décapitation du chef de l’Etat… Des agressions d’une violence inouïe contre des policiers… Des gestes antisémites en plein Paris… Il est hors de question de banaliser de tels gestes qui doivent faire l’objet d’une condamnation unanime et de sanctions pénales. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) December 23, 2018

La préfète de la Charente, Marie Lajus a déjà réagi samedi midi par un communiqué. Marie Lajus souhaite "dénoncer avec la plus grande fermeté" des faits qui "portent gravement atteinte tant à la personne qu'à la fonction du Président de la République". La préfète a saisi le parquet d'Angoulême, qui a ouvert une enquête pour "provocation au crime et outrage" selon nos confrères de Charente libre.

[Communiqué] - La préfète de la Charente a signalé au Parquet du tribunal de grande instance d'#Angouleme les faits graves survenus lors d'une manifestation des "gilets jaunes", hier soir au parc de Bourgines. pic.twitter.com/TCTvVKNhaM — Préfète de la Charente (@Prefet16) December 22, 2018

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, Emmanuel Macron est une cible prioritaire des manifestants, son effigie est régulièrement brandie sur les ronds-points et dans les cortèges, avec des slogans très violents et d'autres mises en scène macabres (guillotine, etc.).