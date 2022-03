Une éleveuse de poules bio élue présidente de la FDSEA Dordogne

C'est une première en Dordogne, c'est une femme qui est élue à la tête de la FDSEA du département. Marie Griffaton a été élue hier soir lundi. La jeune femme est éleveuse de poules bio à Cunèges dans le Bergeracois. Marie Griffaton est également la référente bio de la chambre régionale d'agriculture et présidente du comité régional d’orientation bio.

Elle succède à Fabien Joffre, éleveur de vaches allaitantes et producteur de noix à Nailhac.

Née à Saint-Brieuc en 1981, en 1990, Marie suit ses parents venus reprendre l'élevage laitier familial dans le Périgord. Après un baccalauréat général et un certificat agricole, elle crée son élevage de poules pondeuses bio en 2011, dans le Bergeracois. C'est suite à son installation que le syndicat des Jeunes Agriculteurs la convient à un dîner de parrainage, ses premiers pas dans la vie syndicale. "Pour moi c'était le moyen de me faire un réseau, de me montrer aussi. Car quand on a pas suivit le traditionnel parcours du lycée agricole, c'est plus difficile de se faire des copains dans le milieu" explique Marie.

En 2018, la fédération l'approche. Pendant trois années, elle est la secrétaire générale de Fabien Goffre, dont elle prend aujourd'hui la succession. "J'ai été _accueillie à bras ouverts_, sans aucune réflexion sur mon statut d'éleveuse Bio, ou le fait que je sois la première femme à la tête du syndicat", raconte Marie, pour qui ce poste à la tête de la FDSEA est une continuité naturelle de son engagement syndical.