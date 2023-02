"Une énorme demande" : à Neufchâtel, les ventes de fromages en forme de cœur en hausse pour la Saint-Valentin

Dans la campagne autour de Neufchâtel, les pancartes indiquant des "ventes de fromage" en forme de cœur sont nombreuses en bord de route. La région tient cette tradition de la Guerre de Cent ans. La légende raconte que les habitantes du Pays de Bray ont fabriqué des fromages en forme de cœur pour exprimer aux Anglais leur amour. Sept siècles plus tard, le Neufchâtel symbolise toujours l'amour et pour la Saint-Valentin ce mardi, l'activité des producteurs de fromage augmente.

ⓘ Publicité

La plus grosse période de vente, après Noël

Parmi eux, la Fromagerie Villiers, à Illois, spécialisée dans la production de Neufchâtel AOP et de mini-cœurs (l'appellation AOP n'a pas encore été accordée). Depuis mi-janvier, on y constate une hausse des ventes pour la Saint-Valentin. "Sur une semaine classique dans l'année, je vends à peu près 2000 mini-cœurs 30 grammes, et là, en deux-trois semaines, je peux en vendre jusqu'à 30.000", indique Pierre Villiers, le gérant. "C'est une énorme demande."

La Saint-Valentin est la deuxième période de vente la plus importante après Noël pour la Fromagerie Villiers. Les commandes sont surtout passées par "des traiteurs et des restaurateurs qui vont proposer le jour de la Saint-Valentin des menus dans lesquels ils vont mettre le mini-cœur, parce que ça représente le romantisme, l'amour". Et ce ne sont pas seulement les Français qui sont amateurs de ces fromages : "On vend énormément aussi à l'étranger, en Belgique, Allemagne, Suède. Ils s'intéressent au produit, car c'est français, que c'est le symbole de l'amour et ça marche très bien."

Les mini-cœurs ont la cote

À Neufchâtel-en-Bray, Manuella Monnier, de la Fromagerie Monnier, constate, elle aussi, une hausse des ventes de cœurs et de mini-cœurs chaque année pour la Saint-Valentin. "C'est principalement la vente de cœurs pour les restaurateurs qui augmente parce que pour la Saint-Valentin, c'est la forme idéale", souligne-t-elle.

Côme Lefrançois, qui tient le restaurant Côme Inn, dans le centre-ville, fait partie de ses clients. Il a commandé 70 mini-cœurs pour son menu de la Saint-Valentin. Cette année, "on l'a fait de manière simple : on prend le petit cœur, une petite salade, avec des noix, ce genre de choses... On veut le garder entier parce que c'est vraiment dans l'idée de la Saint-Valentin", expose-t-il.

Mais le Neufchâtel AOP et les mini-cœurs "se déclinent de l'apéritif jusqu'au dessert", raconte Manuella Monnier, qui donne quelques recettes : "On peut couper dans sa moitié un cœur de 200 grammes pour garder la forme de cœur et faire un pané ou un rôti ou bien mettre des fruits secs dessus avec un peu de miel, de la purée au Neufchâtel, faire des neufchiflettes (tartiflettes au Neufchâtel, NDLR) et même des sorbets au Neufchâtel."

Neufchâtel et bisou : ce n'est pas incompatible

On le comprend donc, la forme du fromage est très importante pour la Saint-Valentin. Mais qu'en est-il de l'odeur ? Est-ce qu'on peut encore faire un bisou à son amoureuse ou amoureux après avoir mangé un petit cœur au fromage ? "Oui", nous rassurent Manuella Monnier et Côme Lefrançois. "Ce n'est pas un fromage qui est très fort, ce n'est pas comme un Maroilles. C'est léger et doux", souligne la productrice de fromage. "Le Neufchâtel n'est pas un Munster ou un Livarot parce que ça a beaucoup de goût mais il n'y a pas de retour derrière", abonde Côme Lefrançois. "L'amour restera quand même !" Ouf, la soirée ne sera pas gâchée !