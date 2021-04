Une enquête à charge sur l'ordonnance Covid dont a bénéficié le groupe Orchestra

Le patron et fondateur d'Orchestra, (basé à Saint-Aunès (Hérault) spécialisé dans les vêtements pour enfants et accessoires de puériculture) Pierre Mestre a t-il profité de la crise sanitaire pour licencier une partie de ses salariés ? C'est en tout cas ce qu'affirme un reportage qui sera diffusé ce jeudi soir à 23 heures, sur France 2, dans l'émission Complément d'Enquête.

Ce documentaire est intitulé "Les Escrocs du Covid". Ses auteurs ont enquêté sur la façon dont certains chefs d'entreprise auraient profité des différents dispositifs gouvernementaux pour justifier de licenciements ou éponger une partie de leur dette.

L'année dernière, Orchestra est au bord du gouffre. Le groupe est en cessation de paiement. Les syndicats invoquent des erreurs de gestion. Son patron, Pierre Mestre, invoque lui la conjoncture économique et la crise sanitaire. Deux repreneurs se font connaitre : un actionnaire saoudien, prêt à injecter beaucoup d'argent dans le capital de l'entreprise, et Pierre Mestre, candidat à sa propre reprise. Et c'est lui qui l'emporte. La justice l'autorise a fermer 50 magasins, à licencier 300 salariés, et efface une ardoise de 650 millions de dette. C'est ce que les syndicats appellent "l'ordonnance Covid".

Une préférence accordée à une offre fragile, et des dettes épongées grâce à des dispositifs gouvernementaux mis en place à cause de la pandémie et financés par de l'argent public. C'est ce que dénonce le reportage de Complément d'Enquête diffusé ce jeudi soir sur France 2.

Pierre Mestre lui affirme ne pas avoir eu le choix, pour sauver des emplois, et son entrepôt de Saint-Aunès, un dépôt qui sera bientôt déserté puis qu'Orchestra a choisi de s'installer dans les locaux plus modestes à Lunel Vieil.

