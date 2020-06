Une enquête de la CCI sur les entreprises de la Mayenne

La CCI de la Mayenne, en association avec les organisations professionnelles, a lancé deux grandes enquêtes auprès des entreprises du département, pour recueillir des informations sur leur situation pendant la crise sanitaire et en post-confinement (733 entreprises interrogées en Avril et 634 en mai). Il en ressort que plus d’une entreprise mayennaise sur deux a dû se mettre en arrêt total d’activité, pendant cette crise sanitaire (52 %) et quasiment autant ( 48 %), en arrêt partiel.

Des chiffres d'affaire en baisse

Les trois quart des entrepreneurs interrogés ont estimé la baisse de leur chiffre d’affaire à plus de 50 % entre avril et mai et plus d’un tiers se sont retrouvés sans aucun revenu. Et cela a continué,dans les mêmes proportions,au mois de mai, pour encore 58% d'entre eux.

Les secteurs de l'hôtellerie plus fortement touchés

Evidemment, tous les secteurs ne sont pas touchés de la même manière. On le sait, les plus impactés par la crise, sont le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ( 52 % en arrêt total et 48 % en arrêt partiel), et le secteur du service ( 24 % en arrêt total et 46 % en arrêt partiel. Cela dit, le secteur de l’industrie paie également un lourd tribut, avec 74 % d’arrêt partiel.

Les prêts garantis par l'Etat, très demandés

Un grand nombre d’entrepreneurs a fait appel au prêt garanti par l’Etat. Ils étaient 41 % , fin mai. Des prêts, bien sûr, qu’il va falloir rembourser dans les prochains mois, d’où les inquiétudes exprimées pour cet automne, si l’activité ne reprend pas assez vite..