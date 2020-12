Une enquête en ligne pour un état des lieux de l'entreprenariat féminin en Bretagne

Les deux confinements n'ont pas aidé celles qui voulaient lancer leur projet. L'association Entreprendre au féminin Bretagne propose donc une grande consultation en ligne afin de faire un état des lieux de l'entreprenariat féminin dans la région.

Une méconnaissance des aides financières proposées

"Le but est de savoir si les femmes entrepreneures ont réussi à mobiliser les aides proposées, lesquelles et si elle n'ont pas pu le faire, se demander pourquoi", explique Corinne Le Dérout, la déléguée générale de l'association. Il y a beaucoup d'informations et il faut savoir faire le tri et orienter vers les bons interlocuteurs."

Près de 200 femmes ont déjà participé depuis le 20 novembre... mais l'association espère atteindre les 500 réponses d'ici mardi 15 décembre. Ensuite, tous les formulaires seront épluchés par l'association Entreprendre au féminin Bretagne pour adapter leur offre d'ateliers.

L'association recherche des marraines

En parallèle, l'association recherche des interlocutrices pour des jeunes créatrices de projet. Elle propose en fait un système de marrainage pour accompagner celles qui veulent se lancer.

Il manque aujourd'hui 23 marraines sur les 30 nécessaires pour mener à bien ce volet d'un plus vaste projet européen intitulé "Accelerating Women's Enterprise", qui va à terme promouvoir la création d'entreprise. Le seul critère requis pour devenir marraine est d'avoir au moins trois ans d'expérience dans l'entreprenariat.