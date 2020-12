Un entrepôt logistique et plus d'une centaine d'emplois prévus à Beaucaire

Plus d'une centaine d'emplois, entre 100 et 150, pour cette plate-forme logistique dont la construction débutera début 2021 : un entrepôt de de 40.000 m² avec 1.000m² de bureaux sur un terrain de près de 12 hectares dans la zone Domitia, à Beaucaire. Une zone située au pied du pont à haubans. Cet entrepôt, construit par la société Concerto du groupe Kaufman et Broad, devrait être utilisé par une marque de la grande distribution pour y stocker des produits alimentaires.

Un projet qui remonte à 2018

Si la vente du terrain par la Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence (CCBTA) à la société Concerto est très récente, le 23 novembre 2020, le projet est lui ancien. Cette plate-forme logistique sera construite sur une extension de cette zone Domitia décidée en 2010 et concrétisée quelques années plus tard. Les premiers contacts entre Concerto et la CCBTA remontent au début 2018.

Deux autres projets en cours

Cette zone Domitia se développe. Outre cette plate-forme logistique avec 100 à 150 emplois un second projet, de moindre importance, est en cours par la même société Concerto. Et arrive un 3e projet, celui de la société Batimex. Cette société de vente en ligne de luminaires d'extérieur et de produits de décoration de la maison est en train d'acheter (compromis signé) un terrain de près de 4 hectares pour y faire construire un entrepôt de 20.000 m². Là aussi des emplois : 35 dans un premier temps et jusqu'à 80 d'ici 5 ans.