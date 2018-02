Guéret, France

Carte grise 23 enregistre déjà une vingtaine de demandes. Parmi elles, il y a celle de Patrick qui vient pour faire immatriculer un tracteur. "Je n'ai pas internet chez moi." Carte grise originale, ou encore contrôle technique de moins de 6 mois... Voici quelques uns des justificatifs demandés. Avec ce système, il faut payer en plus vingt euros de frais de dossier à l'entreprise. Mais au moins pour Patrick, plus de prise de tête. "Vingt euros, même si c'était plus cher, ça ne me gênerait pas." Car ce service répond à une demande pour Césarine Vecchi, co-gérante de carte grise 23. "Y'en a beaucoup qui nous disent qu'ils ont essayé de faire leur demande sur internet et qu'ils attendent depuis plusieurs semaines, raconte Césarine Vecchi. Un client m'a même dit qu'il attend sa carte grise depuis deux mois. Il ne l'a toujours pas reçu. Le dossier est encore en attente. Il y a des bugs, les gens en ont marre."

Césarine Vecchi, co-gérante de l'entreprise Carte grise 23 © Radio France - Sarah Vildeuil

Un gain de temps

Jeunes ou plus âgés, le principe séduit. La jeune femme assure que tout se fait rapidement. "Avec le logiciel qu'on a, il faut compter dix minutes. On sort un papier, on met le coupon de la carte grise pour que les gens puissent circuler avec leur voiture en attendant leur carte grise, détaille Césarine Vecchi. Sous quatre ou cinq jours, les clients reçoivent le document chez eux."

En revanche l'entreprise a plus de mal lorsqu'il s'agit d'une perte ou d'un vol de carte grise. C'est également impossible pour l'instant de faire la démarche pour un véhicule étranger.

D'autres entreprises comme Feu Vert ou Norauto peuvent également faire à votre place la demande de votre carte grise. À la préfecture, un ordinateur est en libre accès pour ceux qui ne seraient pas équipés chez eux pour faire leur demande en ligne.