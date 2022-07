Une entreprise berrichonne cartonne grâce à l'Apithérapie, des produits de beauté à base de miel

Prenez soin de votre organisme et de votre corps grâce au miel du Berry et de France. Une entreprise berrichonne "Secrets de Miel" développe depuis une dizaine d'années des produits cosmétiques et des compléments alimentaires à base miel et les vend directement à domicile dans toute la France et même dans plusieurs pays d'Europe. Elle est installée sur le domaine apicole de Chezelle dans l'Indre, au nord ouest de Châteauroux. Une exploitation familiale installée ici depuis 1900.

Les bienfaits du miel sont de mieux en mieux connus et deviennent très populaires. On appelle ça l'Apithérapie, la beauté par les abeilles. "Secrets de Miel" propose une centaine de produits, "des démaquillants, des nettoyants, des crèmes de jour, de nuit, des masques", détaille Elise Hernaez, la fondatrice de l'entreprise.

Après avoir été récolté, le miel est envoyé dans des laboratoires français pour être transformé. "En fonction des types de peaux on utile différents miels. Du miel de lavande, de thym, d'Eucalyptus, les produits de la ruche permettent de prendre soin de toute la famille au quotidien", poursuit Elise Hernaez.

Il y en a pour tous les prix. L'entreprise berrichonne est même devenue première en France dans la vente des produits de ruche à domicile.