Une entreprise castelroussine s'envole à Las Vegas pour participer au CES !

Fabienne et Sébastien Fauconnier ont imaginé un produit connecté centré sur le bien être de l'enfant. Ca s'appelle Caressea. Ces berrichons iront en janvier présenter leur invention au salon de l'innovation de Las Vegas.

Dans leur petit bureau aux couleurs pastel, le couple n'en revient toujours pas. "On a imaginé un truc sur un coin de table dans notre cuisine... et 18 mois plus tard, on va le présenter à Las Vegas ! C'est incroyable!"

Le "truc" en question, c'est Caressea, un objet connecté dédié au bien-être du tout petit. "Nous sommes partis d'un constat, les familles sont stressées, et on besoin d'outil pour se relaxer ensemble. Elles sont demandeuses de conseils, de plus de bien être" explique Fabienne, infirmière spécialisée dans la petite enfance. Sébastien, concepteur de maison dans la vie, imagine alors un objet inédit. "Cela a un peu la forme d'une machine à café. C'est à la fois un distributeur de liniment ou d'huile de massage, c'est un appareil d'aromathérapie et de luminothérapie, cela reproduit les rythmes circadiens avec un simulateur d'aube et de crépuscule..." énumère-t-il. L'huile de massage, les senteurs aromatiques et le liniment sont ainsi vendus sous forme de capsules qui s'insèrent dans la tête de la machine.

Caressea est encore un prototype, sortie d'une imprimante 3D. Mais le concept est déjà très abouti : "Cela fonctionne avec une application sur mobile. On peut y entrer le nombre de tétées ou de biberons pris dans la journée, le poids de l'enfant, sa taille, ses rendez-vous médicaux... L'application fait les courbes. Il y a aussi des exemples de massages. Et on peut même demander aux grands parents d'enregistrer des histoires que Caressea lit ensuite le soir à l'enfant."

L'objet sera présenté en janvier à Las Vegas dans le cadre du CES, le salon de l'innovation. "On en revient pas ! c'est génial, s'enthousiasme Sébastien. On pourrait en profiter pour sortir en même temps sur le marché américain. C'est énorme ! Nous, petite entreprise de Châteauroux. Et on compte rester ici, en Berry. Moi je viens de Luant, mon épouse de Creuse. On veut se développer ici. On va embaucher 3 personnes d'ici le printemps."

Le projet a convaincu : le couple a réussi une première levée de fonds qui atteint presque le million d'euros. Caressea sera commercialisé sous peu. Pour l'heure, il est vendu 250 euros mais le prix de vente pourrait être revu à la baisse.