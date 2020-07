Une entreprise catalane au chevet d'un symbole de l’Hérault

C'est l'équivalent de notre croix du Canigou pour nos voisins héraultais: la croix du Pic Saint Loup, vandalisée en mai dernier a été confiée la société catalane "Alinéa". Implantée au Soler, elle est également chargée de la conception et de l'installation d'une nouvelle croix au sommet du pic.

La nouvelle croix assemblée au Soler par Alinea pèse une tonne pour 9m de haut et 3,5m de large

C'est un joli coup de projecteur et un véritable défi technique à relever pour la société "Alinéa côté enseignes" implantée sur la zone d'activité du Soler: cette entreprise catalane a réalisé une nouvelle croix que ses techniciens installerons bientôt au sommet du Pic Saint Loup. Une opération d'hélitreuillage particulièrement délicate qui se déroulera à 658m d'altitude et en 2 minutes chrono !

Une nouvelle croix pour le pic Saint Loup

La structure métallique avait été abattu le 10 mai dernier lors du dernier week-end du confinement. Sectionnée à sa base, la croix centenaire du Pic Saint Loup s'était fracassée sur la roche, un acte de vandalisme qui avait suscité une vive émotion dans la région pour ce symbole de l'Hérault visible depuis Séte ou Montpellier. Des inscriptions revendiquant un "pic laïque" ayant été retrouvées sur place, l'enquête de gendarmerie se poursuit.

Depuis, la croix a été confiée aux bons soins d'une entreprise catalane: la société Alinéa qui, après s'être chargé de son enlèvement par hélitreuillage, a fabriqué une nouvelle croix plus solide que l'ancienne. " Nous avons créé une nouvelle base conçue sous forme de pétales en inox, un métal plus résistant et difficile à scier que l'acier " précise Jean Luc Samitier le président de l'entreprise catalane.

La nouvelle croix du Pic Saint Loup sera plus solide et résistante aux actes de vandalisme - Anthony Alliès

"Pour nous c'est une fierté d'être en charge de ce chantier, car c'est la reconnaissance de notre savoir-faire en dehors des frontières du département. Notre force c'est d'être capable de prendre en charge la conception mais également l'installation. Outre nos compétences en métallurgie et chaudronnerie, nos techniciens spécialisés sont également capables de mettre en place de structures métalliques en hauteur comme nous l'avons fait par exemple au sommet du four solaire d'Odeillo".

Un véritable défi technique

L'installation de la nouvelle croix à 658m d'altitude sur le sommet accidenté et parfois venteux du Pic St Loup s'annonce délicate : l'éperon rocheux est si escarpé que la pose ne pourra se faire que par hélitreuillage.

"Notre équipe n'aura que deux minutes pour assurer la fixation de la nouvelle croix sur sa base, car c'est la durée maximale de vol en géostationnaire pour l’hélicoptère dont nous disposerons " explique Jean Luc Samitier. Des contraintes techniques qui s'appliquent également aux dimensions de la croix: haute de 9m, elle pèse 1 tonne soit la capacité de charge maximale de l’hélicoptère.

Quand à l'ancienne croix vandalisée, elle n'est pas délaissée pour autant... une fois restaurée elle sera prochainement abritée dans un couvent héraultais.