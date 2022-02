Une entreprise de Perpignan révolutionne le stockage de l'électricité

L'entreprise FHE (120 salariés) lance un appareil "unique au monde" pour permettre aux particuliers équipés de panneaux solaires stocker l'électricité qu'ils ne consomment pas. Le chiffre d'affaire de FHE a été multiplié par quatre en seulement six mois !

Vous avez des panneaux solaires et vous utilisez votre propre production électrique ? Et si au lieu de revendre à EDF votre surplus d'énergie, vous le stockiez pour l'utiliser plus tard dans la journée ?

L'entreprise de Perpignan FHE commercialise depuis plusieurs semaines Inélio qui permet justement de conserver ce surplus d'énergie. L'appareil "mis au point par les scientifiques de Perpignan" coûte, seul, autour de 10.000 euros mais vous l'amortissez "en 7 ou 8 ans" selon Jonathan Laloum, le patron de FHE. Le prix de revente à EDF de votre surplus d'électricité tourne en effet (selon les contrats) entre 6 et 10 centimes le kilowatt-heures mais ce prix grimpe à 15 centimes quand vous consommez l'électricité fournie par EDF.

L'entreprise catalane (qui dispose aussi d'une usine au Maroc) a reçu pour Inélio le prix CES 2021 de l'innovation technologique pour la région Occitanie.