Une entreprise de Perpignan sacrée start-up de l'année par l'organisation mondiale du tourisme !

Depuis quelques jours, Bruno Delmas est un homme très pressé. La semaine dernière, son entreprise Elloha a reçu le prestigieux prix de "Start-up la plus innovante du monde 2021" par l'Organisation Mondiale du Tourisme. Plusieurs centaines d'entreprises étaient en lice pour ce prix remis à Madrid. "Je vous le confirme, mon téléphone et ma boîte mail débordent", sourit Bruno Delmas.

Il faut dire que le concept mis au point par ce Perpignanais a de quoi séduire. Pour faire simple, Elloha aide les professionnels du tourisme dans la gestion de leurs réservations sur internet. "Aujourd'hui, Internet c'est 60 % du business des opérateurs touristiques or la plupart d'entre eux sont très peu digitalisés. Ces entreprises ont donc un accès compliqué à ce marché. Notre mission chez Elloha est de leur apporter une plateforme simple qui permet de faire des choses très très puissantes et donc de générer plus de revenus et de contribuer à l'essor de leur destination."

Stop aux commissions XXL des géants du web

L'idée est aussi pour les clients de réduire leur dépendance vis à vis des géants du tourisme sur internet comme Booking, Expedia ou AIRBnB. "Ces grosses plateformes qu'on appelle les OTA (Online Travel Agencies), c'est comme le Nutella, c'est bon mais faut pas en abuser," explique Bruno Delmas. "En tant que petit-fils et fils d'agriculteurs, je sais aujourd'hui que le monde agricole a souffert d'être trop dépendant de la grande distribution et on voit aujourd'hui, via le click-and-collect, le bénéfice que certains producteurs retrouvent à vendre en direct sur internet à la population."

Précision importante : les géants du tourisme en ligne prélèvent sur chaque réservation une commission d'environ 20% ! Autrement dit, quand vous réservez une nuit dans un hôtel sur une plate-forme et que vous payez 100€, 20€ n'arrivent jamais dans la poche de l'hôtelier… Autant d'argent qui ne peut pas être orienté vers les salaires des employés ou vers des investissements par les professionnels du tourisme. "Ces commissions représentent aujourd'hui le deuxième poste de charge après les dépenses de personne et c'est le poste de charge qui a plus augmenté", détaille Bruno Delmas.

Des clients partout et le Pays Catalan dans le sang

Aujourd'hui Elloha compte des clients partout dans le monde. "On a des clients en Europe mais aussi au Vietnam, Costa-Rica, Canada et même sur l'île de Pâques ! Nos clients sont des opérateurs indépendants avec quelques salariés et depuis cet été, nous avons été choisi par le Club Med pour équiper tous les villages du Club Med à travers le monde." En tout, Elloha compte déjà près de 10.000 clients.

L'entreprise de Perpignan compte maintenant 30 salariés et, qu'on se le dise, pas question de quitter le département ! "Je suis un Catalan invétéré !", clame Bruno Delmas. "J'ai mes racines ici. Si on me coupe de mes racines, je meurs !" D'ailleurs le chef d'entreprise ne le cache pas non plus dans son travail. "Sur toutes les confirmations de réservations qu'on envoie à travers le monde, il y a toujours marqué en-dessous Produit avec fierté en Pays Catalan".