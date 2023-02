Une entreprise de Privas aide les pompiers volontaires à se former

Florian Bénéfice est à la tête d'une entreprise d'ambulances à Privas. Il est aussi un ancien pompier volontaire et toujours très sensible au métier puisque son entreprise assure les gardes SAMU de l'Ardèche. Il a décidé de maintenir le salaire de ses trois salariés sapeurs pompiers dans le cadre de leur formation au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Ainsi, il libère ces salariés cinq jours par an en maintenant leur salaire pour qu'ils aillent se former chez les pompiers. Jusque-là ces salariés posaient des congés pour leur formation.

Une aide précieuse pour le SDIS

Le SDIS de l'Ardèche comme tous les corps de pompiers de France se heurte à une problématique de fidélisation depuis quelques années. Il n'y pas vraiment en Ardèche de problème de recrutement de sapeurs pompiers volontaires. En revanche, ils restent de moins en moins longtemps au sein des pompiers. Il y a un très fort turn-over. Et notamment en raison du temps qu'il faut consacrer à cette activité : du temps pour les interventions, les gardes postées mais aussi du temps pour la formation à prendre sur les congés.

Pour les salariés de Bénéfice, cette période est donc révolue. L'entreprise essaie également de faire les plannings en fonction des moments de garde de ses trois salariés pompiers volontaires. "Il faut que nous valorisions ce type d'initiatives et d'entreprises" explique le colonel Christophe Honoré, le directeur du SDIS de l'Ardèche.