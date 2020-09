Une entreprise de Sarrebourg parmi les premiers lauréats du fonds de modernisation de l'automobile

Le Comptoir général du ressort, à Sarrebourg, compte une trentaine de salariés sur son site, et travaille principalement pour le domaine équipementier automobile. La société fabrique par exemple les ressorts pour les enrouleurs de ceinture de sécurité (notamment pour le groupe ZF). Et elle fait partie des premiers lauréats du fonds de modernisation automobile et aéronautique, un dispositif lancé par le gouvernement pour soutenir les secteurs touchés par la crise du Covid 19. Ce fonds, c'est 200 millions d'euros en 2020, et 600 millions sur trois ans. Grâce à lui, le CGR va pouvoir moderniser sa ligne de production de ressorts d'enrouleurs de ceinture.

Un investissement de 400.000 euros

Philippe Robin, son directeur, se réjouit de cette aide bienvenue : cet investissement "très lourd, plus de 400.000 euros pour une entreprise au chiffre d'affaires de 7 millions d'euros" était prévu de longue date, il va désormais pouvoir être réalisé. La modernisation de la ligne "va permettre de pouvoir la conduire aussi bien par des hommes que par des femmes." De fait, pour l'instant, le port de charge est trop important, "plus d'une tonne et demi pour sept heures de travail" et les postes sur cette ligne, qui représente 50% de la production de l'usine, ne sont occupés que par des travailleurs masculins. Elle sera bientôt pilotée par commande numérique.

De 12 à 30 millions de ressorts par an

"Nous allons pouvoir aussi accroître notre productivité," souligne Philippe Robin. Et c'est important, car même si le monde de l'automobile évolue très rapidement, la ceinture de sécurité est un produit d'avenir : "même avec une voiture autonome, on ne voit pas les assurances accepter des conducteurs et des passagers sans ceinture !"Aujourd'hui, explique le directeur, "on fabrique environ 12 millions de ressorts d'enrouleurs par an. Notre objectif, c'est 30 millions".