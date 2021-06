Une entreprise de Toulon signe un gros contrat avec le gouvernement français

Swello, entreprise basée dans le centre-ville de Toulon et spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux, vient de signer un contrat de quatre ans avec l’Etat. Grâce à la plateforme de Swello, les ministères vont pouvoir programmer leurs publications et assurer la veille de leurs réseaux sociaux.

"C'est un très beau contrat et une fierté pour nous !" Jonathan Noble, 26 ans, co-fondateur de l’entreprise Swello, affiche un large sourire quand il évoque le contrat de 4 ans tout juste signé avec le gouvernement français. Les ministères, les ambassades ou encore les préfectures vont utiliser la plateforme Swello pour programmer leurs publications sur Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn, et assurer la veille et l’analyse de leurs réseaux sociaux.

Swello compte 68.000 utilisateurs

Un contrat exceptionnel de plusieurs centaines de milliers d’euros potentiels pour cette entreprise de 7 salariés, située en plein cœur de Toulon. Si Swello compte aujourd’hui 68.000 utilisateurs (dont Sony Pictures, l'université de La Sorbonne, de nombreux médias…), ce marché avec l'Etat va lui permettre de gagner plusieurs centaines d'utilisateurs et des milliers de profils sociaux. La sécurité de ses serveurs va également être renforcée.

Jonathan Noble a créé cet outil numérique... quand il était collégien !

Jonathan Noble peut effectivement avoir le sourire : il a créé cet outil numérique permettant de programmer ses publications sur les réseaux sociaux quand il était adolescent : auteur d'un blog, il voulait continuer à publier des articles tout en suivant ses cours au collège ! "Si on m’avait dit prédit ça quand j’avais 14-15 ans, je n’y aurais jamais cru. J’ai commencé à travailler sur ce concept dans ma chambre d’adolescent et nous signons aujourd’hui avec le gouvernement… c’est incroyable et complètement fou !" réagit le jeune homme dans un grand éclat de rire.

Et le Toulonnais ne compte pas s’arrêter là : "Nous souhaitons nous développer dans les pays francophones. Et ajouter de nouvelles fonctionnalités à notre plateforme comme la modération qui permettrait à nos utilisateurs de répondre automatiquement aux commentaires" précise Jonathan Noble. Swello pourrait également embaucher 2 ou 3 personnes supplémentaires à partir du mois de septembre.