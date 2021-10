Une entreprise des Pyrénées-Orientales en pointe sur l'impression 3D

Votre machine à laver est tombée en panne ? Une pièce s'est cassée et vous ne la trouvez plus en vente ? Plutôt que de racheter une machine à laver, pourquoi ne pas refaire cette pièce via une imprimante 3D ? C'est depuis 2014 le crédo de l'entreprise Click'n 3D à Villeneuve-de-la-Raho, près de Perpignan. "Nous disposons d'une vingtaine d'imprimantes et nous sommes capables de reproduire de nombreuses pièces d'électroménager mais aussi pour de vieilles voitures (pas de pièces moteur), explique Marc Thomas, le patron de l'entreprise. Nos pièces peuvent être réalisées en différents matériaux : avec des plastiques ABS ou PLA, différents composites à base de carbone, des résines à base de caoutchouc ou encore en métal."

Chaque pièce coûte en moyenne quelques dizaines d'euros "mais tout dépend de la pièce, au temps d'impression et du matériau choisi." Et l'entreprise catalane travaille dans beaucoup de secteurs. "Nous pouvons réaliser des maquettes pour des constructeurs de maisons, nous travaillons aussi avec des prothésistes dentaires mais aussi des industriels pour réaliser de prototypes de plusieurs centaines de pièces", témoigne aussi Marc Thomas, ce mercredi matin sur France Bleu Roussillon. L'entreprise emploie aujourd'hui 4 personnes.