Une entreprise drômoise lance une cuve souterraine pour stocker les eaux de pluie sous les espaces verts

L'entreprise drômoise Sapiens, basée à Bourg-de-Péage, invente une cuve souterraine pour stocker l'eau sous les espaces verts. Une invention qui aura évidement toute son importance, en période de sécheresse. Mais pas que.

Patrice Cheval, le président du groupe Sapiens, était l'invité de la Nouvelle Eco de France Bleu Drôme Ardèche, ce lundi matin.

"98 % de l'eau non utilisée à la cuve pour toujours arroser avec la même eau"

France Bleu Drôme Ardèche - Comment fonctionne votre cuve ?

Patrice Cheval - En fait, LV Green est un dispositif qui répond aux problématiques de réchauffement climatique, et notamment le réchauffement en milieu urbain. C'est une cuve qui va se disposer sous les espaces verts. Elle va permettre de capter les eaux d'arrosage et les eaux d'écoulement des chenaux et des voiries. Elle répond à la régulation liée aux épisodes cévenols, quand il y a trop d'eau qui arrive. Toute cette eau part vers les stations d'épuration qui se retrouvent saturées. Donc c'est un réservoir qui vient stocker l'eau directement sous les espaces verts, là où on a besoin de la ressource en eau. Et une fois qu'elle est pleine, et bien en période sèche, elle restitue l'eau aux espaces verts via des tubes capillaires qui vont remonter l'eau au niveau du système racinaire des plantes et des arbres.

La cuve est équipée aussi d'un système d'arrosage automatique qui va permettre d'arroser les espaces verts, les pelouses, les stades qui ont de très, très gros besoins en eau. Donc l'idée, c'est à chaque fois que l'on arrose, on récupère cette eau à travers un système de captage drainant qui va ramener 98 % de l'eau non utilisée à la cuve pour toujours arroser avec la même eau et pas avoir besoin de taper dans la ressource d'eau potable.

Quelle est la dimension de cette cuve ?

Elle s'adapte aux besoins du projet. Pour un espace vert en voirie, on va de 10, 15, 20, 30 à 60 mètres cubes selon les besoins. Dans un stade, on va monter jusqu'à 80 à 100 mètres cubes.

"À peu près en dessous du niveau du sol"

Elle s'enterre à quelle profondeur ?

Cette cuve s'enterre à un mètre à peu près en dessous du niveau du sol, pour permettre au système racinaire de pouvoir se développer sans être gêné par la cuve. Ou elle peut être posée sur des épaisseurs beaucoup moins importantes, jusqu'à moins 30, moins 40 centimètres car elle est circulable. Donc on peut très bien l'imaginer sous la voie de circulation pour éviter l'emprise sous les arbres.

Et quel est son coût ?

Les tout premiers ouvrages, qui sont des petits ouvrages, vont être aux alentours de 6000 à 8000 euros, pour finir sur des très gros ouvrages à 30.000 ou 40.000 euros

Et vous en êtes où du processus ? Vous en êtes au prototype, au test ?

Les prototypes sont déjà faits depuis longtemps. Les tests sont réalisés, on passe en phase de commercialisation. D'ici la fin de l'année, je pense que les premiers éléments seront posés.