Une entreprise du bâtiment de Dordogne expérimente la semaine de quatre jours

C'est une petite révolution pour une grande partie des 38 salariés de l'entreprise de peinture et revêtements Marcillac & fils à Bergerac en Dordogne. Depuis le lundi 21 août, les peintres et les poseurs expérimentent la semaine de quatre jours de travail. Le gérant de la société et les salariés des bureaux pourraient suivre ultérieurement. "On voit bien que le mot travail est en train de changer", explique Grégory Marcillac, le gérant de la société. "Les nouvelles générations ont envie de faire les choses différemment avec cet aspect vie pro/ vie perso qui est très pesant au niveau de la société, je me suis donc renseigné, et je me suis lancé en disant pourquoi pas nous!"

Une expérimentation de quatre mois

Le gérant de la société, qui pense à cette évolution depuis près de deux ans, a voulu que ses salariés puissent tester la formule grandeur nature, avant éventuellement de la valider. Ils seront invités à donner leur avis à la fin de l'année. Depuis la fin du mois d'août, ils travaillent donc quatre jours, et disposent d'un week-end de trois jours. Une nouvelle organisation qui se traduit par des journées plus chargées, reconnait le gérant de l'entreprise. Nous étions déjà passés il y a très longtemps aux 35 heures explique Grégory Marcillac. "Passer de quatre jours et demi à quatre jours a donc été beaucoup plus facile à mettre en place. Comme nous avons encore des doutes aujourd'hui sur notre capacité à fournir le travail rendu, nous avons conservé les 35 heures que nous faisons en quatre jours, avec huit heures de travail le lundi et neuf heures les mardis, mercredis et jeudis. Une surcharge de travail que nous allons surveiller attentivement, prévient le gérant de la société. "Parce que ça fait partie des choses qu'on a notées dans les points faibles de cette organisation", admet-il. "Va-t-on être en capacité de pouvoir être efficace sans trop se fatiguer, même si on a l'avantage aussi d'avoir trois jours consécutifs le vendredi, samedi et dimanche pour se reposer et pour faire aussi d'autres choses?", s'interroge-t-il encore.

Aucune obligation

"Rien en tout cas ne sera imposé !", assure Grégory Marcillac. "Ceux qui souhaitent travailler plus pourront travailler le vendredi en heures supplémentaires pour arrondir leurs fins de mois" précise le gérant de l'entreprise. "Je souhaite que le dispositif soit gagnant-gagnant. Pour l'entreprise, cela permet plus de souplesse et de flexibilité. Avec la possibilité de travailler en heures supplémentaires le vendredi pour pouvoir finir un chantier d'urgence par exemple. C'est également la possibilité de fidéliser notre personnel parce que je pense qu'ils vont y trouver du confort et que ça va leur permettre peut-être de rester dans l'entreprise, même si nous n'avons pas trop de départs. Cela va également fidéliser et attirer des talents aussi. Nous apportons beaucoup d'importance à la qualité, donc nous avons aussi besoin de talents. Du point de vue des salariés, cela se traduit par une meilleure qualité de vie, avec trois jours à la maison, quatre jours au travail. C'est aussi la possibilité d'arrondir ses fins de mois en travaillant un peu de temps en temps le vendredi, à leur demande ou à la demande de l'entreprise, sur des clientèles particulières. Enfin, j'ose espérer que cela se traduira sur leur santé aussi, en travaillant un jour de moins, avec un impact bénéfique sur leur futur" conclut Grégory Marcillac.