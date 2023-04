Une entreprise ferme à Andouillé, 77 licenciements : "un traumatisme" déplore le maire

C'est un gros coup dur et pour les salariés de Plastima et leurs familles et pour la petite ville d'Andouillé, dans le Pays de l'Ernée. Les 77 employés de la PME, implantée localement depuis près de 50 ans, ont été licenciés au début du mois d'avril suite à la fermeture de cette société spécialisée dans la fabrication de produits plastiques. L'entreprise avait été placée en liquidation judiciaire à cause du mauvais état de sa trésorerie. Un repreneur avait bien fait une offre, mais il s'est désisté à la dernière minute, laissant tout le monde sur le carreau.

ⓘ Publicité

"C'est un traumatisme, d'autant plus que c'est brutal" déplore le maire d'Andouillé, Bertrand Lemaitre qui assure que tous les moyens sont mobilisés pour le reclassement rapide de ces ouvriers. Justement, un job dating, avec le concours d'entreprises dans le secteur de la métallurgie, sera organisé le 28 avril dans une salle de l'hôtel de ville pour tenter de trouver un nouvel emploi dans la région aux dizaines d'employés licenciés.