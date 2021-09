Une entreprise mayennaise crée, pour les personnes sans-abri, un manteau qui se change en sac de couchage

A Ballots, dans le Sud-Mayenne, une entreprise qui a le sens de la solidarité. La société Fonlupt, spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe, vient de créer un vêtement qui sera très utile en plein hiver pour celles et ceux qui malheureusement dorment dans la rue. Elle a mis au point un manteau-sac de couchage pour les sans-abri avec un tissu qui protège de la pluie et du froid.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les salariés et les clients ont tout de suite adhéré à cette démarche. Amedi Nacer, le patron de Fonlupt, en a eu l'idée en passant près d'un camp de migrants : "en Normandie, beaucoup de migrants sont installés dans des camps près du port de Ouistreham qui veulent rejoindre l'Angleterre et l'idée m'est venue grâce à une ONG américaine qui avait publié une vidéo, elle avait conçu une veste pour les SDF. C'était géniale. On a fait évoluer le produit en créant un manteau-duvet et quand la personne n'en a pas besoin, elle peut le mettre dans un sac à dos".

►►ECOUTEZ

Amedi Nacer, le patron de Fonlupt Copier

L'entreprise Fonlupt de Ballots envisage une première distribution de ces manteaux-sacs de couchage fin novembre, "puis nous mettrons à disposition gratuitement le patronage du manteau pour que d’autres entreprises, partout en France, puissent prendre le relais de cette initiative, se l’approprier et la dupliquer avec d’autres associations qui en ont besoin" explique Amedi Nacer, dans un entretien au site professionnel Mode in Textile.