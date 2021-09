Les Tabourets d'Andréa est une entreprise mayennaise qui fabrique depuis peu, des tabourets personnalités et durables. Du "made in Mayenne" qui a vu le jour après le premier confinement en mai 2020. L'idée est venue grâce à un canapé. Entretien avec Anthony, l'un des fondateurs de l'entreprise.

Une entreprise mayennaise fabrique des tabourets personnalisés et durables pour petits et grands

Crée juste après le premier confinement du printemps 2020, Les Tabourets d'Andréa est née d'un canapé, ou plutôt d'une absence de canapé, raconte Anthony, l'un des fondateurs de l'entreprise mayennaise. "Juste avant le confinement, on avait commandé un canapé qui a été livré au magasin à Rennes. Sauf qu'on ne pouvait plus se déplacer." Impossible donc d'aller récupérer le fameux canapé.

"Pas un simple tabouret"

L'entrepreneur fabrique alors des tabourets pour sa famille car "on était tout le temps par terre sinon. Tout a commencé comme ça." Anthony réalise alors le potentiel de cette assise. "En voyant nos enfants évoluer avec les tabourets. On s'est dit ce n'était pas qu'un simple tabouret, on fait un objet pour aider au développement de l'enfant. On a vu le petit dernier qui a commencé à se hisser avec son tabouret pour se mettre debout, puis, après son arrivée comme déambulateur pour pouvoir marcher. Ça aide à la motricité."

"J'ai une pensée pour l'enfant qui va en profiter"

Anthony en fabrique aussi pour les copains et au fur et à mesure, monte son entreprise. "Au vu de l'engouement, du développement et du plaisir que j'avais moi aussi, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter quelque chose. Je cherchais aussi une activité qui me permette de rester près de mes enfants, de travailler de chez moi et d'être avec eux." Les tabourets sont identiques dans la fabrication. Seul change le prénom. "Chaque prénom que je grave, j'ai une pensée pour l'enfant qui va pouvoir en profiter."

Des commandes de toute l'Europe

Et très rapidement, les demandes explosent, grâce au bouche-à-oreille. "C'est pour ça que l'histoire est d'autant plus belle pour nous. C'est vraiment un bonheur !" Au bout de deux mois, Les Tabourets d'Andréa sont livrés dans toute la France. "On en envoie même au Portugal, en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse. On a même une demande des États-Unis."