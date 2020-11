Une entreprise ouvre ses toilettes et sa douche aux routiers à Carpentras

L'entreprise de conserves provençale Olive et Marius propose aux livreurs de se soulager et de se laver dans les vestiaires de l'entreprise à Carpentras (Vaucluse). La société trouve naturel d'être solidaire

À Carpentras, l'usine d'Olive et Marius ouvre les portes de son vestiaire avec toilettes et douche aux routiers. L'entreprise qui produit des conserves de tapenade ou de pistou veut être solidaire avec ceux qui font rouler la France. Sur la zone du marché gare, passent des centaines de camions. Les livreurs de Guillaume Bretillard lui ont confié que parfois ils accumulent les livraisons chez "des clients qui ne leur proposent même pas de passer aux toilettes". Comme bars et restaurants sont fermés pendant le confinement, le chef d'entreprise leur propose donc d'utiliser les commodités de sa société : "Au lieu de s'arrêter au milieu de la route, ils peuvent bien volontiers venir chez nous. Ca ne nous coûte rien! Quelques litres d'eau, c'est pas important..."

Solidarité naturelle dans les vestiaires de l'entreprise

Les toilettes et la douche des sept salariés sont ouvertes généreusement par Emilie Henry, la confondatrice d'Olive et Marius : "Si besoin, les routiers peuvent utiliser les casiers des vestiaires pour poser leurs affaires pendant la douche. C'est naturel et c'est important de s'entraider dans cette période où tout le monde est touché".

Mise en boite des légumes par solidarité locale

L'entreprise Olive et Marius est aussi solidaire avec les producteurs de légumes du Comtat venaissin. Guillaume Bretillard propose un tarif très avantageux pour mettre en conserves les légumes que les producteurs s'apprêtaient à jeter, faute de clients pendant le confinement : "Ils ne savaient plus quoi faire de leur produits ! Même si ce ne sont pas nos fournisseurs habituels, nous transformons leurs produits. La semaine dernière, on a fait de la tomate séchée et du caviar d'aubergines. Là, on nous demande de faire des soupes avec des courges."

Principal avantage : les conserves sont vendables bien après le confinement puisque la date limite de consommation est dans trois ans.

Du coulis de tomate a été réalisé pour éviter que les agriculteurs jettent leurs produits pendant le confinement © Radio France - Philippe Paupert