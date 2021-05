Une entreprise poitevine spécialiste de la micro station d'assainissement

Tricel qui vient de souffler ses 10 bougies est installée à Naintré au Sud de Châtellerault. Son truc c'est l'assainissement non collectif. Autrement dit votre habitation n'est pas raccordée au tout à l'égout et bien Tricel vous propose de vous installer votre propre petite station d'assainissement. . Aurélien Gilbert, directeur revient sur cette aventure " Il y a 10 ans on a créé une micro station d'épuration et c'est celle qui a fait la renommée de notre société une solution compacte de ce qui se fait dans les stations d'épuration industrielles et classiques, et qui permet de rejeter une eau qui est à peu près propre. Il est vrai qu'il y a une envie de nouveau pour les gens de s'installer à la campagne, et du coup on propose des solutions. "

la fameuse micro station - Tricel

Une 10aine de micro stations par jour

C'est un marché de niche qui est croissant le reconnait Aurélien Gilbert " On embauche on a des offres d'emplois sur notre site de production de Naintré, près de Châtellerault, avec des techniciens, des commerciaux, on a eu une belle année 2020 et 2021 est au beau fixe". Le site de la Vienne qui sort en moyenne une 10aine de micro stations par jour.