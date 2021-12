Une entreprise qui fabrique des catamarans recrute 100 personnes à la Grande Motte

Une trentaine de catamarans de plaisance sont fabriqués par an à La Grande Motte par l'entreprise Grand Large Yachting Méditerranée qui compte déjà 450 salariés. Depuis deux ans, leur carnet de commandes a explosé. "Dans une année normale on commande un an et demi de chiffre d'affaires en commande. Là on est sur deux ou trois ans" explique le directeur général délégué, Benoit Le Bizay. L'explication pour lui c'est "le covid qui a probablement accéléré des décisions de clients qui avaient des projets de vie, de voyages qu'ils voulaient réaliser dans cinq ou dix ans. Finalement ils se disent qu'ils ne seront peut-être plus là ou l'environnement ne permettra plus de le faire. Alors ça se traduit pas des commandes."

100 postes à pourvoir

Les commandes ont tellement explosé que le temps d'attente pour avoir son catamaran est entre 2 et 4 ans. Ce qui pose un soucis à la clientèle, "les clients n'ont pas la patience d'attendre et vont voir ailleurs. Puis c'est difficile pour nous de donner le prix d'un bateau qui sera vendu dans quatre ans." Pour répondre à ces demandes, l'entreprise recrute 100 personnes en CDD ou CDI_. "On recherche des menuisiers, des assembleurs, des électriciens, des plombiers, des peintres, des accastilleurs" souligne Benoit Le Bizay. Aucune qualification n'est demandée, "on est prêt à accompagner et former des gens qui veulent découvrir des nouveaux métiers. Il faut juste en avoir l'envie." _

Un CV peut être envoyé à l'adresse mail : talents.med@glyachting.com