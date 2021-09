Une entreprise rémoise modélise le Palais du Tau en 3D

Visiter le Palais du Tau... depuis son canapé ! Voilà ce que propose l'entreprise rémoise Veasyt Now. Armés d'une caméra 360 degrés, les équipes ont modélisé les 3.000 mètres carrés du monument jouxtant la cathédrale Notre-Dame. Cette technologie permet aux visiteurs de parcourir le Palais à distance, via internet.

Les équipes ont modélisé les 3.000 mètres carrés du Palais du Tau - Romain Buchy

"On peut se déplacer sur 250 points, développe Lucas Ulmann, co-fondateur de Veasyt Now. Et même dans des endroits inédits, comme la chapelle basse. Elle est normalement fermée au public, et là on rentre dedans virtuellement."

Pour les personnes âgées

C'est la première fois que cette entreprise rémoise s'intéresse à un monument. Depuis sa création en mars 2021, Veasyt Now a déjà modélisé des dizaines de magasins et de restaurants dans la région : "Ils ont fermé à cause de la crise sanitaire, souligne Lucas Ulmann, et nous voulions les aider, les accompagner sur le digital pour qu'ils puissent retrouver les clients et en acquérir des nouveaux."

Les touristes peuvent visiter le Palais du Tau à distance - Romain Buchy

Le Palais du Tau - Romain Buchy

Depuis plusieurs semaines, ces établissements publics ont rouvert. Mais Veasyt Now vise un nouveau public : "Les personnes handicapées et les personnes âgées. C'est compliqué pour elles de se déplacer et les visites guidées peuvent être une solution. Mais bien sûr, ce que nous voulons, c'est que les touristes continuent de se rendre physiquement dans ces lieux."

Prochaine visite guidée le 22 septembre

Pour neuf euros, ces visites virtuelles au Palais du Tau sont encadrées par un guide spécialisé, sur des jours spécifiques. Prochain créneau : mercredi 22 septembre. Il faut réserver sur le site du monument.