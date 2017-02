Une entreprise sarthoise développe du béton luminescent !

La société Boyer - Vitré, installée à Luceau près de Château-du-Loir, a mis au point cette technique à base de cristaux incrustés qui absorbent la lumière du jour et la restituent dès qu’il fait nuit. Des applications sont possibles dans les domaines de la signalétique et de la publicité.

Elle est l’une des rares entreprises françaises à proposer ce savoir-faire. Tout repose sur de petits cristaux blancs fabriqués par la société Chryso, dans le Loiret. La PME Boyer – Vitré de Luceau a conçu un procédé pour incruster cette matière dans le béton, selon le dessin ou les inscriptions voulues par le client, un peu à la manière d'un pochoir. Une fois cette première étape franchie, une machine - type ponceuse - vient polir le tout grâce à des disques comportant des diamants. « Plusieurs types de diamants », précise Yohan Vitré, patron de l’entreprise Boyer – Vitré, « permettant de travailler la surface du béton en lui apportant un degré de finesse plus ou moins important et une finition plus ou moins lisse ». La particularité de cette matière baptisée "Lumitech", c'est qu'elle absorbe la lumière en journée et la restitue dès qu'il fait nuit. « Et ce, jusqu’à ce que le jour revienne, y compris en hiver », explique le chef d’entreprise.

Logos publicitaires et voiries

Les applications de ce béton luminescent peuvent être nombreuses : logos d'entreprises, publicité, voirie. Et tout ce qui touche au domaine de la « sécurité », ajoute Yohan Vitré. Par exemple : « délimiter des passages piétons la nuit ou des places pour personnes handicapées, avec le logo de fauteuil roulant ». Cette technique, qui ne nécessite pas de branchement électrique, devrait séduire tout particulièrement les communes qui recherchent à faire des économies d'énergie, estime le patron qui a racheté l’entreprise il y a moins d’un an : « c’est un matériau qui s’affranchit de l’éclairage public ».

Economies d’énergie

Ce béton luminescent ne doit toutefois pas être soit installé près d’une source de lumière nocturne. Or les lieux où la nuit est réellement noire sont rares, reconnaît Yohan Vitré. De plus, c’est une technique qui, aujourd’hui, coûte encore assez cher. (3.500 euros, par exemple, pour un logo récemment fabriqué). Mais la solution devient intéressante sur la durée, assure le dirigeant de la société Boyer – Vitré : « la question est plutôt :quel est le retour sur investissement ? Le béton luminescent revient moins cher que de passer un câble pour avoir une alimentation électrique si on fait le calcul avec la somme des charges », justifie Yohan Vitré. L'entreprise de Luceau, dans le Sud Sarthe travaille en ce moment à l'embellissement d'un camping en Indre-et-Loire avec la réalisation de logos dans le sol et d'un totem phosphorescent.