Une entreprise sarthoise finance les nouvelles voitures hybrides de ses salariés

Posson Packaging, une entreprise de cartonnage située à Louailles, dans le sud de la Sarthe, permet désormais à 61 de ses salariés de louer une voiture hybride totalement neuve pour une somme modique. Elle souhaite ainsi réduire sa propre empreinte carbone, et garder ses salariés.

C'est un anniversaire qu'il fallait marquer d'une pierre blanche : pour les 80 ans de sa société de cartonnage située à Louailles (Sarthe), Sylvie Casenave-Péré, la PDG, a décidé de proposer à 61 de ses salariés la location de voitures hybrides neuves à un prix modique.

"Pour les salariés, ça représente deux euros par jour, assurance comprise, et l'entreprise prend en charge les 2/3 de la charge globale du véhicule", détaille la dirigeante, qui précise que cela englobe aussi l'entretien de la voiture.

Une justification écologique...et économique !

Sylvie Casenave-Péré explique que ses salariés font en moyenne "50km par jour" pour venir travailler, étant donné la situation de l'usine, placée à un échangeur autoroutier non desservi par les transports en commun. Leur fournir un véhicule à moindre coût, avec lequel ils pourront rouler 15.000 kms de plus chaque année, doit permettre de fidéliser les salariés : "Avec ce système, on gagne en attractivité, justifie la PDG, qui espère récupérer "environ 120.000 euros de pertes" consacrés chaque année à la formation de candidats qui ne restent finalement pas dans l'entreprise.

L'objectif est aussi de présenter un meilleur bilan carbone. "Le trajet domicile-travail fait partie du bilan carbone de l'entreprise et c'est l'un des postes que nous n'arrivions pas à réduire : avec ces véhicules hybrides, notre bilan carbone va être réduit de 50 tonnes par an, ce qui est considérable", se réjouit Sylvie Casenave-Péré, qui souligne "un grand pas en avant".