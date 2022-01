Une entreprise sarthoise propose des repas en kits végétariens et bio

Depuis septembre, Tambouille.bio s'est lancé à Coudrecieux, dans l'est de la Sarthe. Cette entreprise propose des repas en kits, végétariens et bio, à cuisiner soi-même. Un service de livraison est proposé à Paris et un point de collecte au Mans.

Si le projet est mûri depuis 2020, il s'est véritablement lancé en septembre 2021. Tambouille.bio, une entreprise implantée à Coudrecieux dans le Perche sarthois, propose des repas en kits à cuisiner soi-même. "Vous pouvez commander des repas sur le site et vous recevrez quelques jours plus tard la fiche recette et tous les ingrédients dans les justes quantités", explique le co-fondateur Pierre-Elie Boiton.

Ce service est proposé en livraison à domicile à Paris et via un point de collecte au Mans, sur la place George Washington. "On fait les kits de A à Z, mais pas la livraison à domicile", poursuit-il. "Pour des raisons écologiques, notre projet c'était de le faire à vélo cargo et avec une consigne pour les contenants en verre." Si des opérateurs proposent ces options dans la capitale, ce n'est pas encore le cas en Sarthe. "Ça peut évoluer, selon ce qui se développe dans les mois à venir."

Des légumes cultivés à proximité

Les recettes proposées sont toutes végétariennes et bio. Les légumes sont cultivés à moins de 30km de l'atelier où ils sont ensuite lavés et découpés. Le projet se veut "dans une démarche globale et cohérente du champ à l'assiette." Pour le moment, le site compte une cinquantaine de commandes de kits par semaine avec comme objectif d'atteindre 200 commandes hebdomadaires.

"Il y a les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner, mais qui ont envie d'en repas sain", raconte Pierre-Elie Boiton. "Et il y a les personnes qui ont envie de découvrir, d'apprendre à faire de nouvelles recettes." L'entreprise envisage pour la suite d'étendre ses services à Nantes, en gardant comme objectif de ne pas s'éloigner de plus de 200 km de leur atelier.