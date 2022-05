Une entreprise spécialisée dans les logiciels pour aéroports embauche en Dordogne

L'entreprise internationale Embross, installée en partie à Bergerac, est spécialisée dans les logiciels pour les bornes d'enregistrement et d'embarquement dans les aéroports. Elle recrute 18 postes pour développer un nouveau logiciel et une plateforme d'assistance.

Saviez-vous que certaines bornes d'enregistrement dans les aéroports sont conçues en Dordogne ? Vous les utilisez pour gagner du temps avant d'embarquer dans votre avion. L'entreprise Emboss, qui appartient à un groupe australien, est installée à Bergerac, avec 11 salariés. "On conçoit des logiciels pour améliorer la productivité des compagnies aériennes. Notre produit phare leur permet d'enregistrer leurs passager directement sur les bornes, explique Jean-Luc Rauline, directeur général d'Embross en France, invité de France Bleu Périgord. On fait aussi des dépose bagage automatique, ou encore des logiciels pour gérer les emplacements des avions dans l'aéroport." L'entreprise compte se développer en Dordogne, en embauchant 18 personnes.

18 postes à recruter

Emboss a obtenu 40.000 euros d'aides de la région pour développer un nouveau logiciel et une plateforme d'assistance à Bergerac, 7/7, 24h/24 en anglais et en français. "Ce sera une vraie innovation, pour le moment il n'y en a qu'un à Atlanta aux Etats Unis" se félicite Jean-Luc Rauline. L'entreprise a donc besoin de recruter à la fois des profils de développeurs et des techniciens pour la plateforme d'assistance.

"On a des profils formés dans des grandes villes et qui nous rejoignent en fin de carrière pour revenir au vert et puis on a des jeunes en fin d'études et qui font une alternance avec nous, explique-t-il. On n'a pas trop de difficulté pour recruter."