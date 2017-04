Dans le Doubs, une entreprise sur cinq veut recruter mais n'y arrive pas

Dans le Doubs, une entreprise sur cinq a l'intention de recruter en 2017. Une bonne nouvelle pour les chômeurs. Pourtant, certaines entreprises n'arrive pas à embaucher, notamment quand elles ont besoin de main d'oeuvre qualifiée.

Selon les derniers chiffres de l'enquête annuelle de Pôle Emploi, les entreprises du Doubs veulent embaucher, mais certaines ne trouvent pas les ouvriers ou salariés adaptés à leurs besoins. Pourtant, cette enquête est très importante pour avancer dans cette direction d'après Claude Bonnet, le chargé des relations partenariales pour Pôle Emploi dans le Doubs et le Territoire de Belfort. "Ça nous permet d'avoir une visibilité sur les prévisions d'embauches, que se soit pour Pôle Emploi, les partenaires de l'emploi et le grand public. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de Pôle Emploi. On peut donc anticiper les besoins en recrutement."

Les services à la personne en tête des intentions d'embauches

A Besançon, c'est donc une entreprise sur cinq qui souhaite embaucher, soit 6.310 projets de recrutement (dont 21% pour du saisonnier), selon les derniers chiffres de Claude Bonnet. "Les secteurs qui nous intéressent sont les services à la personne, qui représentent 65% (aides ménagères et travailleurs familiaux). On retrouve ensuite les secteurs de la vente et du tourisme qui représentent 39% des intentions d'embauches. Bien sûr l'industrie, qui a toujours des besoins, c'est régulier avec 14%. Arrive ensuite le médico-social avec 13% et pour finir des postes d'encadrement."

Au niveau du département, ces chiffres sont similaires : même secteurs pour les mêmes intentions d'embauche. Au total, Pole Emploi prévoit 12.100 projets de recrutement pour l'année 2017, dont 24% exclusivement pour des emplois saisonniers.

Grande différence entre Besançon et le Haut-Doubs

La différence du taux de chômage est à prendre en compte pour Claude Bonnet. "A Besançon il est de 8,3% alors qu'à Pontarlier, il est à 7% et Morteau 8,1%. C'est sûr que la proximité avec la Suisse n’arrange rien mais Pôle Emploi s'engage a aider les entreprises à recruter puisque nous mettons en place différentes formations." Sur Besançon, c'est un peu différent explique Claude Bonnet, on est sur des emplois tertiaires. Et des secteurs prépondérants : industrie de luxe et industrie de pointe.

Alors pourquoi les entreprises ont-elles autant de mal à recruter? Ça peut être lié à plusieurs facteurs selon Claude Bonnet : "Lié à des besoins en terme de formations, de compétences très pointues. Chaque entreprise a des besoins spécifiques. Ça peut être aussi lié à des emplois avec des horaires variables, des conditions de travail difficiles car le travail est en extérieur et que le travail est refusé."

Plusieurs stratégies misent en place par Pôle Emploi pour mieux répondre aux demandes des entreprises

Claude Bonnet explique que pour aider les entreprises a recruter, des conseillers sont disponibles pour les chômeurs, ils connaissent très bien tous les secteurs. "Il faut d'abord adapter la personne au poste de travail. Mettre en place des formations qui correspondent aux besoins du marché. On peut aussi mettre en place par exemple un conseiller en évolution professionnelle pour les demandeurs d'emplois."

Claude Bonnet déclare également que dans le monde actuel, les gens sont appelés à changer de métier régulièrement. "Il faut les accompagner. On va travailler sur deux axes : la demande d'emplois pour former les personnes et les entreprises pour adapter les besoins."