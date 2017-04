Une entreprise sur quatre va recruter en 2017 dans les Alpes-Maritimes

Vous cherchez du boulot? Cela tombe bien, une enquête relayée ce vendredi par Pôle Emploi, indique plus de 44.000 intentions de recrutement pour les Alpes-Maritimes en 2017. Un chiffre en augmentation de 8% par rapport à l'an dernier.

Sans surprise, c'est le secteur des services qui va le plus recruter, plus des 3/4 des embauches prévues, 33.000 en tout cette année et une sur 2 comme saisonnier. Et pour cause, on retrouve les postes de serveurs et d'employé hotellerie tout en haut de la liste. Viennent ensuite les secteurs du commerce, de la construction, et enfin de l'industrie, avec à peine 2 % des intentions d'embauche.

Une entreprise sur deux qui va recruter compte moins de 10 salariés

Près d'une entreprise sur quatre se dit prête à recruter cette année dans notre département, qui devrait être le 2e plus actif dans la région, juste après les Bouches du Rhône. Près d'une entreprise sur deux qui se dit prête à recruter compte moins de dix salariés.

Un tiers des embauches devraient avoir du mal à trouver preneur

Ce qui ressort également de cette enquête, c'est la difficulté que prévoient les employeurs à trouver le bon profil. Plus d'un tiers des intentions d'embauches sont accompagnées de la mention difficile, entre pénurie de candidats dans certains secteurs et profils inadéquats. L'aide à la personne inquiète par exemple beaucoup les recruteurs.