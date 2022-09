La nouvelle éco : une entreprise toulousaine créée un casque qui permet de ne pas être entendu

Une entreprise toulousaine, Skyted, a créé un casque qui étouffe les sons que vous émettez. Pratique quand on doit passer un appel en train ou quand on s'enflamme devant un jeu en ligne. Stéphane Hersen, le PDG de l'entreprise Skyted, nous explique comment il a conçu cet objet nouvelle génération.

France bleu Occitanie : Vous avez créé un casque nouvelle génération, c'est quoi le principe ? Qu'elle est sa particularité ?

En fait, ce masque est simplement développé pour absorber le son de la personne lorsqu'elle parle et surtout d'enlever tous les bruits extérieurs, type sirène ou des personnes qui parlent dans l'environnement de cette personne. Le produit est fait avec un absorbeur de sons qui permet ensuite d'absorber la voix qui sort avec des capteurs militaires qui permettent de récupérer la voix sans que la personne ait un impact au niveau de pollution sonore. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans la nouvelle façon de travailler post-covid, beaucoup de gens vont avoir à passer des appels dans n'importe quel milieu : au bureau, dans les transports, chez eux. Ils ont besoin d'avoir un confort et une qualité d'écoute ou une qualité de prise de son optimum.

C'est un casque, mais en plus on a une partie comme un masque qui vient sur la bouche et le nez, c'est pas trop désagréable ?

En fait, c'est une technologie qui est complètement ouverte. Vous pouvez boire un café en même temps que vous parlez dans le masque. Les absorbeurs de sons n'ont pas besoin d'arrêter complètement l'air. On est pas sur un masque Covid, sur l'option une, vous pouvez en ajouter un si vous le souhaitez. Donc vous n'avez pas le phénomène de respiration difficile qu'on peut avoir sur certains masques parce que plus on veut fermer le son bien sûr, plus ça devient difficile à respirer.

Alors il n'est pas encore commercialisé, combien il va coûter ?

On va le lancer au CES, c'est le Consumer Electronics Show, la grand messe en fait de tous les appareils électroniques. C'est à Las Vegas, depuis janvier. On a prévu un programme de financement participatif en 2023. Le produit d'appel sera à peu près un 400 euros.

Vous êtes basés à Toulouse, vous employez combien de personnes ?

Aujourd'hui, on est trois, mais on a un plan de recrutement pour engager jusqu'à 20 personnes en fin d'année prochaine.

Et pourquoi avoir choisi Toulouse ?

Toulouse parce que je suis un ancien Airbusien, on est jamais loin de la maison mère, j'ai tous mes contacts. Et puis l'idée était venue de l'Aérospatiale, donc c'est notre premier client.

Et vous comptez en faire un produit 100% français …

La fabrication en France est tout à fait possible puisqu'on a vraiment des briques technologiques et une excellence française dans le manufacturing de produits de précision. Aujourd'hui, on est vraiment sur le prototypage et le lancement. On réfléchit bien sûr à faire une implantation industrielle en France pour produire ce produit.