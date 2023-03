Une entreprise toulousaine observe les effets du tourisme sur notre environnement

L'entreprise toulousaine Murmuration, fondée en 2019, étudie les effets du tourisme sur notre écosystème. Grâce à des images d'observation de la Terre par satellite à l'échelle mondiale et à l'intelligence artificielle, Murmuration fournit des informations sur la pression touristique et l'état de l'environnement. Sa directrice et co-fondatrice, Cathy Sahuc, explique que l'entreprise utilise des données sur "la qualité de l'air, de l'eau, des sols, le climat, les effets sur la végétation."

Concrètement "si tout le monde fréquente un site touristique en s'y rendant en voiture, on observe un effet sur l'environnement, un pic de pollution autour de cet endroit", détaille Cathy Sahuc. Une des missions de l'entreprise est de fournir des tableaux de bord de surveillance environnementale aux autorités locales. "Dans les destinations les plus prisées, le sur-tourisme a des impacts écologiques, sociaux et économiques forts", constate la directrice de Murmuration, "il faut faire attention à mieux répartir les activités touristiques pour ne pas saturer un territoire en pollution, ne pas trop artificialiser les sols, que les nouvelles institutions touristiques prennent en compte l'impact environnemental dans leur prise de décision."

L'entreprise Murmuration travaille avec Auvergne- Rhône-Alpes Tourisme, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie, et a coopéré à l'international avec l'autorité du Tourisme de Malte. "Une fois les observations faites, nous travaillons avec des cabinets de conseil pour qu'ils proposent un plan d'action aux collectivités. Nous vérifions ensuite si les solutions mises en œuvre ont un impact positif sur l'environnement."

Murmuration a participé au concours "Awake Tourism" organisé par l’Organisation Mondiale du Tourisme, l'agence des Nations Unies chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et accessible à tous. Le tourisme durable est "un tourisme qui tient compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil", selon l’OMT.