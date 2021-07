Une entreprise veut construire à Bayonne des "bateaux" volants

Et si de grands bateaux volants étaient construits au Pays Basque ? C'est le projet de l'entreprise Aqualines qui compte s'implanter rapidement dans le port de Bayonne pour y développer un véhicule des mers capable de transporter des passagers à plus de 200 km/h.

D'ici quelques mois, on pourra peut-être voir de drôles d'engins au large de la côte basque. L'entreprise Aqualines a annoncé vouloir s'implanter rapidement dans le port de Bayonne pour y développer un véhicule des mers fonctionnant à l'électrique et à l'hydrogène. Il pourrait transporter des passagers à plus de 200 km/h grâce à un coussin d'air entre l'appareil et l'eau.

L'installation d'une trentaine d'ingénieurs devrait avoir lieu entre septembre prochain et janvier 2022 sur un site de 5 hectares sur le ban Saint-Bernard. Le début d'une phase de deux ans et demi pour améliorer le prototype, hérité d'un projet soviétique. Un appareil volant à quelques mètres au-dessus de l'eau qui ressemble à un mix entre un avion, un hydravion et un bateau.

Sa technologie pourrait permettre de rallier Marseille à Ajaccio en moins d'une heure et demie contre dix heures en moyenne actuellement selon Aqualines. Ces véhicules novateurs pourraient aussi servir à des opérations de secours en mer. Les essais ne se feront pas sur l'Adour mais en pleine mer. Ensuite, si tout se passe bien, Aqualines se lancera dans une phase d'industrialisation sur 25 hectares. Avec à la clé, plusieurs centaines d'emplois.

Bayonne "en concurrence avec Dubaï, Singapour et la Chine"

La Chambre de commerce et d'industrie et la région se disent très heureuses de voir arriver ce projet, "sachant que nous étions aussi en concurrence avec Dubaï, Singapour et la Chine, explique le président de la CCI Bayonne Pays Basque André Garreta. C'est quand même un projet d'importance et nous sommes fiers que nous ayons pu avoir la volonté des investisseurs de venir sur notre territoire, ce qui permettra d'améliorer l'emploi mais aussi de travailler sur la R et D [recherche et développement] avec notre école d'ingénieurs, ce n'est pas rien."

Un groupe d'investisseurs de différents pays cherche à rassembler 16 millions d'euros pour lancer la première phase de recherche et de développement. Entre un quart et un tiers de cette somme pourrait venir de fonds publics, grâce en partie à la région Nouvelle Aquitaine qui est en train de réfléchir au montant de son aide.

"Si le projet aboutit, ça va diversifier la production et l'activité économique sur le port de Bayonne, assure son président, le conseiller régional Mathieu Bergé. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est une belle opportunité. On travaille pour aboutir dans les délais les plus les plus raisonnables, il y a des perspectives. Mais chaque chose en son temps." L'élu le rappelle, le véhicule des mers est encore en développement.