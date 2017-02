Une enveloppe du département pour lutter contre la désertification commerciale en zone rurale

Depuis 1982, le Conseil départemental de l'Indre

"Ramener une économie sur notre territoire, c'est capital ! " Gérard Blondeau est catégorique. C'est en encourageant les habitants à venir vivre dans les petites communes rurales qu'on peut sauver la ruralité. Et cela passe par la création d'emplois, bien sûr, mais aussi par le maintien de petits commerces de proximité. "Nous avons beaucoup de personnes âgées. Si rien n'est fait pour garder le boulanger, le café... que vont ils devenir ?"

Avec en ligne de mire, ce pari : un territoire dynamique est un argument pour défendre l'installation d'entreprises dans le secteur et développer le rayonnement touristique du site.

Une aide cumulable

L'aide du département, plafonnée à 34.100 euros, est versée aux communes ou communautés de communes sous réserve de conditions : il doit s'agir d'un commerce de première nécessité -boulangerie, épicerie, coiffeur ou encore restaurant/dépôt de pain par exemple - et il doit y avoir carence en initiative privée. L'aide est cumulable avec d'autres subventions. Mise en place en 1982, elle a permis de mettre le pied à l'étrier à plus de 120 porteurs de projets. Le Département estime avoir versé 2 millions de subventions dans le cadre de ce fonds, ce qui aurait permis de créer ou pérenniser une quarantaine d'emplois.

C'est ainsi que cette année, une boucherie/charcuterie devrait en bénéficier à Tournon-Saint-Martin et la commune de Saint-Chartier va pouvoir aider un boulanger à s'installer.

"Sans ça, on aurait pas pu le faire - Frédéric, restaurateur à Lureuil

Attablé dans son restaurant, Frédéric, le chef de l'Auberge du Grèbe à Lureuil, est catégorique : sans les aides du Département, son projet n'aurait pas vu le jour. "Il a fallu se battre pendant 3 ans. Les banques ne nous suivaient pas. Les aides ont servi à pallier les manques des banques. Ce n'est pas normal, ce n'est pas le rôle du département, mais sans eux, on n'aurait pas pu le faire".

Le département a débloqué près de 30.000 sur un budget total de 227.000 euros. L'aide a permis à la commune de se porter acquéreur d'anciens bâtiments et de les rénover pour y installer Frédéric et Lucie, un couple de Martizay bien décidé à lancer leur affaire en Brenne. L'Auberge du Grèbe a ouvert ses portes il y a une quinzaine d'années. Frédéric et Lucie, locataire du site, ont depuis développé un atelier de transformation de poissons de Brenne et font également dépôt de pain.

Pour le maire de Lureuil, Jean-Michel Mouton, ce commerce est capital dans la vie de sa commune : "C'est un lieu convivial. Nous n'avions rien eu pendant 6 ans, cela manquait vraiment. Nous sommes en train de réfléchir à un projet de gîte de groupe, cela pourrait faire venir du monde aussi au restaurant... Ce serait aussi l'occasion de développer l'activité pour les commerces locaux et pour le tourisme".

"Moi président... - Gérard Blondeau, Conseiller départemental de l'Indre.

Une expérience réussie saluée par Gérard Blondeau. Le Conseiller départemental, ancien maire de Lureuil, en est convaincu : "il faut arriver à maintenir la population : et absolument ramener l'économie, maintenir les commerces... Et puis il faut aussi assouplir les normes. C'est capital pour maintenir la vie dans nos territoires ruraux !"

En moyenne, le Département de l'Indre aide 6 projets par an. Mais il reste du budget : "Nous pourrions faire plus, si d'autres porteurs de projets se présentent avec de solides dossiers!" A bon entendeur...