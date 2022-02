Une épicerie-bar associative ouvre dans le village de Bétête

Une épicerie-bar associative ouvre ce mardi 1er mars dans le village de Bétête, où il n'y avait plus aucun commerce.

Christine, Nathalie et Annette, trois des bénévoles derrière cette épicerie-bar.

"La Patte d'Oie Gourmande", c'est le nom de l'épicerie-bar associative qui ouvre ce mardi à Bétête, petit village creusois de 400 habitants où il n'y avait jusqu'à présent plus aucun commerce. Un nom venu de l'ancien restaurant qui occupait auparavant ces locaux juste à côté de l'église et la mairie.

"L'objectif c'est de redonner de la vie, ramener du lien et du service au cœur notre village," explique Annette Carcaud, première adjointe au maire et initiatrice du projet. "Cela permettra de ne plus avoir à faire une dizaine de kilomètres pour aller faire des courses," ajoute-t-elle.

Les derniers travaux ce lundi 28 février avant l'ouverture. © Radio France - Théophile Vareille

Un fonctionnement assuré uniquement par des bénévoles

Cette épicerie aura par ailleurs une particularité, tout son fonctionnement en sera assuré par des bénévoles, que ce soit derrière le tiroir-caisse ou le comptoir du bar. "C'est le principe d'une épicerie associative, confirme Annette Carcaud, on a une vingtaine de bénévoles très motivés, mais si ça marche bien à terme le but est d'embaucher un salarié."

Même les travaux ont été en grande partie réalisés par des bénévoles, pour la peinture comme pour l'électricité. Du matériel de récupération a aussi souvent été utilisé, avec par exemple des volets pour décorer le comptoir de l'épicerie.

La caisse de l'épicerie. © Radio France - Théophile Vareille

Dans les rayons, l'épicerie proposera des produits de première nécessité, des produits frais, surgelés ou même des produits artisanaux creusois. "Vu qu'on est une épicerie associative, on n'a pas de TVA et les prix seront raisonnables," assure Annette Carcaud. L'établissement sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30.

Pour l'ouverture ce mardi 1er mars, la Patte d'Oie Gourmande ouvre exceptionnellement de 9h à 12h30 et ensuite de 15h à 18h30. Une tombola est aussi organisée jusqu'à samedi.