Une épicerie-bar-tiers lieu ouvre à Houssay pour dynamiser le village

Xavier Chauvelon que vous avez pu entendre régulièrement sur France Bleu Mayenne a ouvert fin octobre à Houssay près de Chateau-Gontier-sur-Mayenne la Loupiote, une épicerie-bar-tiers lieu dans l’ancienne école de la commune. Un commerce destiné à redynamiser le village et ses alentours.

L'ouverture de la Loupiote a été encouragée par les habitants d'Houssay via un financement participatif

Située au cœur d'Houssay, la Loupiote est ouverte depuis le 26 octobre. Cette idée de lieu multifonction, Xavier Chauvelon l'a depuis un bout de temps. "J'avais l'idée d'ouvrir de toute façon un lieu où les gens pouvaient se retrouver. Au début, j'avais pensé à un salon de thé, par exemple, quelque chose comme ça. Et au détour d'une conversation avec le maire de Houssay, Jean-Marie Gigan, il m'a appris qu'il cherchait quelqu'un pour reprendre l'ancienne école et d'en faire un lieu, une épicerie."

L'animateur radio, notamment pour France Bleu Mayenne, réfléchit et se lance en proposant un concept d'épicerie-bar-tiers lieu, "c'est à dire un endroit où les gens peuvent se retrouver. Il y a des livres, il y a des jeux de société, il va y avoir de la musique aussi, qu'on pourra écouter comme ça avec des casques. L'idée, c'est vraiment de faire un lieu de rassemblement."

Déjà des habitués

Xavier Chauvelon a passé six mois à chercher des produits locaux et bio pour garnir ses étagères. Il a aménagé l'ancienne école et des habitants sont déjà habitués à venir, comme Stéphanie.

Ça fait déjà deux fois que je viens. Ça fait une petite sortie. C'est parfait, c'est agréable, convivial. Il y a des bons produits, il y a un bon accueil. On a des bonnes raisons de venir !

Sophie a elle mis dans son panier, des légumes, du chocolat, des œufs... "On n'avait aucun commerce. Ça fait de l'attractivité. Ça va mettre l'animation dans le village. C'est très, très bien." Une réponse qui fait très plaisir à Xavier Chauvelon.

"J'ai eu deux femmes qui sont venues. Elles ont passé l'après midi à jouer à Trivial poursuit en buvant des verres et elles ont juste passé un bon moment. Bien sûr, il faut que je gagne ma vie, mais c'est vraiment ça que je veux et j'espère que ça va devenir un lieu de rendez vous. Cette petite lumière, la petite loupiote autour de laquelle on vient se retrouver."

L'épicerie propose notamment des fruits et des légumes © Radio France - Marcellin Robine

Objectif maintenant pour le gérant de la Loupiote, faire évoluer l'offre de produits, développer le dépôt de pain, de colis, la vente de viande et mettre en place des spectacles à l'intérieur, mais aussi dans la cour de l'ancienne école.