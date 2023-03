Une épicerie de Laval propose un nouveau système pour sauver les petites épiceries

Comment sauver les petites épiceries en Mayenne ? On sait que dans les petits villages, elles ferment faute de clients ou n'ouvrent pas à cause des difficultés de trouver un repreneur, alors les patrons de l'épicerie de Rouessé, près du Manoir de Rouessé dans le quartier du Bourny à Laval ont trouvé une solution pour pérenniser l'activité et pour permettre d'ouvrir de nouvelles épiceries. La structure teste le système depuis un an et il porte ses fruits.

ⓘ Publicité

Des commandes groupées pour faire diminuer les prix

Pour son responsable, Pierre-Olivier Rime, il faut d'abord grouper les achats entre les épiceries, c'est-à-dire miser sur un grossiste commun puisqu'elles n'arrivent pas toujours à commander assez pour avoir les frais de livraisons gratuits. Là ce sera ça de moins. "En travaillant ensemble, en mutualisant nos achats, les petites épiceries pourront avoir tous les produits qu'ils veulent de ce grossiste, au prix du grossiste", détaille-t-il, "sans payer le transport notamment, on dispatche les produits et chaque épicerie peut venir chercher ce dont il a besoin au prix du grossiste". Cette distribution mutualisée rend donc les prix accessibles au consommateur selon lui. "Moi je me cale aux grandes surfaces et aux magasins spécialisés par exemple dans le bio", continue Pierre-Olivier Rime, ce qui fait que par exemple, votre pâte à tartiner sera au même prix qu'en grande surface et d'autres produits seront même moins chers. "J'ai mes prix d'achats et là par rapport à ça il y a un vrai travail de dire là-dessus on va gagner peu d'argent et là-dessus au contraire on va compenser et on retombera sur nos pattes", ajoute-t-il.

Il est conscient que les épiciers ne s'achèteront pas "une Ferrari" mais retomberont sur leurs pattes. Et selon Pierre-Olivier Rime, le modèle marche et laisse les mains libres à l'épicerie. "Cette indépendance permet d'avoir entre autres des produits locaux, des compléments de gamme, de répondre aux besoins de tout le monde et permet surtout d'avoir des prix accessibles", conclut-il. L'épicerie mise aussi sur les produits de santé, style bien-être ou compléments alimentaires et pour cette partie c'est Nathalie, l'épouse, qui conseille les clients. "Souvent, ils viennent soit avec des recommandations, c'est-à-dire que leur naturopathe leur a dit de prendre tel produit, on peut s'arranger aussi pour les obtenir quand ce sont des marques avec qui on travaille", explique-t-elle mais les clients peuvent aussi dire "quel produit rentrer donc ça marche". Le couple tient l'épicerie bénévolement, tout comme les conseils qu'il délivre aux autres épiciers. Il se propose aussi de faire cette commande groupée et distribuer les produits. Pour lui, il faut pour lui être ***"***solidaire" et non plus solitaire.

Une réussite à Parné-sur-Roc

Exemple de la réussite de ce système, l'épicerie de Parné-sur-Roc, près de Laval, Les Serres au comptoir, en a bénéficiée et ça a fonctionné pour elle. Sa propriétaire, Anne Janvrin, a repris le commerce il y a deux ans et elle a appliqué cette méthode l'année dernière, quelques mois après sa rencontre avec Pierre Olivier Rime. "On fait des commandes en commun", raconte-t-elle, "on diminue les prix parce que maintenant on peut se le permettre, il m'apporte aussi des conseils sur la disposition des produits dans le magasin, ce qui change entre plusieurs épiceries".

Ses frais de livraison ont donc disparu et elle peut proposer des prix largement abordables à ses clients. "On cherche aussi ça, enlever cette image, de celle de l'épicerie qui est forcément plus chère qu'ailleurs et c'est ça vers quoi on se bat", explique Anne Janvrin, "c'est comme ça qu'on arrive à se démarquer et mettre les gens en confiance". Ce système a donc porté ses fruits pour elle. "Je vois que le panier moyen a augmenté, je vois qu'il y a une autre clientèle qui vient, surtout des jeunes ménages, je vois également que la marge a pris quelques points, c'est le nerf de la guerre et ça se passe bien finalement". Alors même si elle ne se dégage pas de salaire pour le moment, elle a créé des emplois en embauchant deux personnes à plein temps. Anne Janvrin a un côté restaurant-traiteur dans le local pour réutiliser les produits passés de date pour éviter de gaspiller. La gérante tient également un gîte à la demande de la mairie.

Sensibiliser aux nouvelles aides de l'État

Pour convaincre les maires de la Mayenne et ceux qui hésitent encore à se lancer dans une épicerie, Pierre-Olivier Rime a envoyé un mail à 236 élus pour les sensibiliser sur l'aide proposée par l'État. La ministre chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat Olivia Grégoire, a présenté en effet une aide jusqu'à 80.000 euros pour 1.000 communes en France, disponible depuis le 1er mars 2023, pour la reconquête du commerce rural. "Si cette aide permet l'ouverture d'un magasin, elle n'en assure pas son quotidien", rappelle Pierre-Olivier Rime, d'où ce système mis en place. Pour le moment, plusieurs maires lui ont répondu positivement.