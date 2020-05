Une épicerie gérée par les clients va ouvrir à Charleville-Mézières

Depuis sa création en février 2019, la Marcasserie proposait à ses adhérents un "Groupement d'Achats dans la Gaieté" (GAG) avec distributions de colis tous les mois. L'association a trouvé un local pour se transformer en coopérative et ouvrir d'ici début septembre, une épicerie participative, rue des Comtes de Rethel, près de la place de l'Hôtel de Ville, à Charleville-Mézières.

Seuls les adhérents pourront y faire leurs courses et ce sont aussi eux qui tiendront la boutique. Chaque coopérateur s'engage à assurer trois heures de bénévolat toutes les 4 semaines à l'accueil, à la caisse ou au réassort. "Il faut un minimum de 200 adhérents pour pouvoir ouvrir deux fois quatre heures par semaine, dans un premier temps", estime Pierre Havrenne, le président de la Marcasserie, qui compte actuellement 130 adhérents.

Des produits sains et locaux

On trouvera en rayon les produits les plus locaux et les plus sains possibles. Sur les 230 références déjà disponibles, la plupart viennent des Ardennes. La Marcasserie a également fait appel à un grossiste pour les produits introuvables dans le département tels que le café, les sardines ou l'huile d'olive.