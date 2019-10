Une épicerie sociale voit le jour à Mandeure

Mandeure, France

Fruits et légumes frais, conserves de haricots ou de maïs, bouteilles de lait, les plus démunis pourront trouver de quoi se nourrir à l'épicerie solidaire de Mandeure à partir de ce mardi. Portée par l'association "Les Paniers Solidaires", la structure a été imaginée par des bénéficiaires de l'aide alimentaire.

Plus de dignité pour les personnes démunies

"Quand on va à la banque Alimentaire, on a l'impression de demander la charité, de quémander. La on sort notre argent et on paye" explique Nadia. Cette mère de famille est bénévole, mais également bénéficiaire de la Banque Alimentaire. Elle vit au RSA, et se réjouit de savoir qu'elle pourra désormais choisir les courses qu'elle souhaite faire : "Quand vous allez à la banque Alimentaire, et qu'on vous propose des choses qui ne vous plaisent pas, vous en faîtes quoi? A la Banque Alimentaire, tu prends et tu te tais, quand tu crèves de faim, on prend et puis c'est tout. C'est humiliant. Là au moins on peut acheter ce que l'on souhaite".

Une épicerie crée par des bénéficiaires de l'aide alimentaire

Snezana Stajic et Dominique Sandoz ont assisté à la naissance du projet. Ces deux femmes sont assistantes sociales au CCAS de Mandeure, elles ont eu l'idée de cette épicerie "en rencontrant tous les jours des gens qui avaient du mal à finir le mois. On a organisé un groupe de gens qui avaient de faibles ressources, car on a constaté qu'ils pouvaient eux-même apporter des solutions. On leur a proposé de donner des idées, on a voté et l'épicerie sociale est née. Les bénéficiaires de la Banque Alimentaire ont ensuite tout fait eux-même, on les a simplement guidé et aidé. L'objectif c'est de créer un petit vestiaire, des ateliers cuisine, des petits jardins, un certain nombre de choses pour qu’ils soient acteurs de leur vie et règlent par eux même leurs difficulté".